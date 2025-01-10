Написать код, решить задачу и не только: что нужно знать о профессии Android-разработчика

10:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ежегодно рынок мобильных приложений растет более чем на 30%, и не менее 70% разработок составляют те, которые выполняются на Android. Сфера считается одной из самых перспективных, и многие специалисты хотели бы реализовать себя именно в ней.

Фото: Фото из личного архива Евгения Пономарёва Евгений Пономарёв, эксперт по разработке UI для Android-приложений

О том, как может развиваться карьера, с какими сложностями придется столкнуться, какими качествами должен обладать разработчик, рассказывает Евгений Пономарёв, Senior Android Developer в UMI Technologies Corp.

В этой сфере он работает с 2020 года, фокусируясь на предоставлении эффективного и высококлассного кода с акцентом на дизайне UI/UX, и используя различные инструменты — Room, LiveData, Retrofit, Firebase и другие библиотеки Android, GitLab и Android Studio, архитектурные шаблоны MVVM и MVP. В числе профессиональных достижений Евгения — разработка передового кредитного приложения, позволяющего пользователям беспрепятственно финансировать покупки, мобильного кредитного калькулятора и других продуктов.

Все начинается с IT

Путь в мобильную разработку для Евгения Пономарёва начался со сбора и обработки данных, то есть, с позиции аналитика. Это дало ему крепкую основу в понимании систем и их взаимодействия. Однако его интересовала именно разработка, была потребность углубиться в нее.

"Узнал, что в компании, в которой работала моя девушка, запускается курс по Android-разработке, где преподавателями будут сотрудники этой компании. Я понял, что это отличный шанс освоить новую профессию в команде опытных наставников", — вспоминает Евгений Пономарёв, отмечая, что решение перейти в разработку приложений было продиктовано профессиональными интересами и навыками, полученными на протяжении карьеры.

Техническая задача и шанс создать полезный продукт

Android-разработка — это возможность воплощать идеи в жизнь и видеть результат своей работы в виде продукта, который пользуется спросом, считает Евгений Пономарёв. Каждый проект он воспринимает не только как интересную техническую задачу, но и как шанс создать что-то полезное для людей, улучшить их повседневную жизнь.

"Когда я только начинал свой путь в программировании, то не вполне осознавал, насколько сложной и многогранной может быть профессия разработчика. Мне казалось, что это в основном техническая работа — написать код, решить задачу. Однако уже в процессе я понял, что разработка — это намного больше", — отмечает Евгений Пономарёв и признается: профессия разработчика оказалась сложнее, чем он ожидал, но в то же время и более многогранной и неожиданной в своих открытиях. Работа требует большой отдачи, однако приносит невероятное удовлетворение: идеи превращаются в реальные продукты, которые используют люди. И это чувство делает все усилия полностью оправданными.

Сложности и вызовы на старте

На старте карьеры разработчики начинают сталкиваться с первыми сложностями уже на практике, погружаясь в первые реальные задачи. Выясняется, что теория на всегда работает, и то, что демонстрировало отличный эффект в учебных приложениях, в крупных проектах попросту не работает. Помогает то же, что и в других сферах: постоянное обучение, практика и решение сложных задач. Собственно, именно так и выглядит стандартный путь в разработке от новичка до Senior Android Developer.

Евгений Пономарёв начал свой путь с изучения Java и с создания первых приложений на этом языке. Он старался погрузиться в основы: изучал жизненный цикл Activity, работу с макетами в XML, принципы взаимодействия между UI и логикой приложения. На этом этапе было важно освоить фундаментальные технологии для лучшего понимания платформы. Были и ошибки — их Евгений воспринимал спокойно, понимая, что это часть обучения. Каждую сложность он старался воспринимать как важный шаг на пути к тому, чтобы стать лучше.

Сам путь к должности Senior Android Developer, считает Евгений, занимает несколько лет и включает несколько основных этапов. Он объясняет: такой маршрут обеспечивает плавное развитие компетенций и навыков, позволяет накапливать опыт и совершенствовать мастерство. Путь нелегкий, предупреждает Евгений Пономарёв, однако рост возможен только через постоянное обучение, практику и готовность выходить из зоны комфорта.

"Я активно использовал ресурсы сообщества — Stack Overflow, Android Developers Blog, статьи и курсы, просил помощи у опытных коллег, которые могли дать ценные советы. Со временем я освоил Kotlin, что значительно упростило разработку благодаря лаконичному синтаксису и функциональным возможностям", — вспоминает свой опыт Евгений Пономарёв.

Учиться и еще раз учиться

Для разработчика, настроенного на карьерный рост, очень важно держать руку на пульсе всего, что происходит в его сфере, в первую очередь — следить за развитием новым технологий. И оптимальный способ — это постоянная практика, то есть, работа над реальными проектами и задачами. Каждая из них приносит новые вызовы, и они требуют изучения и внедрения актуальных инструментов, и повторение базовых знаний очень важно для их закрепления.

"Каждый год я перечитываю книгу "Android программирование для профессионалов”, чтобы освежить фундаментальные концепции и взглянуть на них с новой точки зрения. Слежу за выходом новых версий Android и Jetpack-библиотек, чтобы применять актуальные подходы в разработке, активно изучаю материалы о Jetpack Compose, Kotlin Coroutines и других современных инструментах, прохожу курсы по изучению новых технологий и углублению навыков", — делится Евгений Пономарёв.

Какими качествами должен обладать Senior Android Developer? Это системное мышление — умение смотреть на проект целиком, предлагать оптимальные решения. Важна и коммуникация, то есть, способность эффективно взаимодействовать с дизайнерами, продакт-менеджерами и другими разработчиками. Кроме того, необходимо постоянно изучать новые инструменты, библиотеки, подходы. Евгений Пономарёв считает важными наличие лидерских качеств, готовность наставлять младших разработчиков, умение брать на себя ответственность за проект. Необходимо проявлять инициативы, предлагать улучшения в продукте и в процессах, уметь расставлять приоритеты, укладываться в дедлайны, убежден он.

Задачи, позволяющие выходить на новые уровни

В карьере каждого разработчика есть задачи, в процессе решения которых он получает ценные навыки, учится справляться с новыми вызовами, повышает организационные, технические способности. Для Евгения Пономарёва такой задачей стало участие в разработке мобильного приложения TNS Energy. Работая над этим проектом, он глубже разобрался в архитектурных паттернах, таких как MVP, научился эффективной работе с REST API и обработке ошибок, а также получил первый опыт в оптимизации производительности для реального приложения.

Еще одним важным проектом Евгений считает кредитное приложение в UMI Technologies Corp. Он разрабатывал ключевые модули, включая кредитный калькулятор, авторизацию через OTP и обработку документов, оптимизировал логику загрузки данных, внедрив кэширование и асинхронную обработку, участвовал в проектировании архитектуры приложения с использованием MVVM и Jetpack Compose.

"Работая над кредитным приложением, я смог улучшить производительность интерфейса, что сократило время отклика и повысило удовлетворенность пользователей. На этом проекте я научился работать с современными инструментами — Jetpack Compose и Kotlin Coroutines. Считаю их наиболее важными для Senior Android Developer — они необходимы для создания современных приложений и соответствия текущим стандартам Google. В частности, Kotlin Coroutines — это ключевой инструмент для работы с запросами и задачами", — отмечает Евгений Пономарёв.

Разработка кредитного приложения осложнялась тем, что это был стартап: постоянно приходилось сталкиваться с жесткими дедлайнами, необходимостью внедрять новые функции, исправлять проблемы в кратчайшие сроки. Каждое улучшение в приложении напрямую влияло на доход компании, так что от команды зависит действительно многое. В рамках этого проекта Евгений отвечал за реализацию важных модулей — кредитный калькулятор, авторизация, работа с данными пользователями и фото. Они требовали как технической точности, так и оптимальной производительности.

В процессе работы Евгений Пономарёв активно содействовал коллегам в решении сложных технических задач, осуществляя экспертную поддержку и проводя детальное ревью кода. Вклад Евгения был направлен на обеспечение единого стиля и высокого качества разработки, а также поддержание открытой атмосферы в коллективе. Благодаря слаженной командной работе, эффективной приоритезации задач и открытому общению новые функции и улучшения выпускались точно в срок, вспоминает разработчик.

Теперь вы знаете, кто такой Android-разработчик, чем он занимается и каким может быть его идеальный карьерный трек. На примере нашего собеседника, который успешно прошел этот путь, вы сможете понять, какими знаниями необходимо обладать для успешного старта, с какими проблемами и сложностями придется столкнуться и как с ними эффективно справляться.