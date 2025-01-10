Baijiahao: Запад взволнован из-за сотрудничества России и Китая в сфере ИИ

Сотрудничество России и Китая в сфере ИИ взволновало Запад

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы наблюдается усиление конкуренции между ведущими мировыми державами в сфере технологий. Если раньше страны боролись за ресурсы, то теперь они соперничают за патенты и технологии.

Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

На этом фоне из России пришли интересные новости. Стало известно, что президент Владимир Путин перед Новым годом поручил премьер-министру Михаилу Мишустину наладить сотрудничество с Китаем в области искусственного интеллекта. Этот шаг Кремля вызвал бурную реакцию на Западе, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

"Действия Путина привлекли внимание. Он действительно обратился к Китаю и выразил желание сотрудничать с ним в области искусственного интеллекта", — пишет автор материала.

Обозреватель Baijiahao подчеркнул, что сфера искусственного интеллекта — одна из самых перспективных и обсуждаемых в мире. Считается, что в ближайшие годы она будет активно развиваться и станет неотъемлемой частью жизни большинства людей на Земле. В связи с этим есть мнение, что страна, которая добьётся успеха в этой области, получит значительное преимущество перед другими.

В Китае отмечают, что у России есть сильные специалисты в области искусственного интеллекта. То же самое можно сказать и о Китае. Поэтому сотрудничество двух стран может быть очень перспективным. Похоже, что США также разделяют это мнение.

"Когда стало известно о поручении Путина, западные СМИ пришли в ярость", — считает автор материала.

Похоже, что никто не ожидал от Путина такого внимания к этой сфере, поэтому его поручение стало неожиданностью. Запад не смог скрыть своего недовольства. В частности, издание The New York Times пришло к выводу, что сотрудничество между Россией и Китаем ещё больше ослабит доминирование Запада в области искусственного интеллекта.

Британские СМИ были более категоричны и назвали технологическое сотрудничество России и Китая "кошмарным сценарием для Запада". Затем последовали призывы усилить технологическую изоляцию России и Китая, а также ограничить экспорт товаров, связанных с разработкой проектов искусственного интеллекта.