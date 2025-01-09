В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса

Приднестровцы не готовы отказаться от суверенитета, приняв "помощь" от Молдавии, это равноценно самоубийству. Проблему республики придётся решать в рамках СВО.

Фото: president.gospmr.org by Пресс-служба Президента ПМР, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вадим Красносельский

Приднестровье находится в блокаде Молдавии и Украины

Руководство самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) рассматривает газовую блокаду республики как дополнение к ранее наложенным ограничениям, заявил президент ПМР Вадим Красносельский. Он пояснил, что помощь Молдавии в преодолении энергетического кризиса является мнимой.

"Мнимая помощь, якобы предлагаемая Молдавией Приднестровью, — не более чем пустые разговоры. Реальной помощью было бы не мешать нам спокойно жить и успешно экономически развиваться", — написал он в Telegram.

По словам Красносельского, Кишинёв давно блокирует счета приднестровских предприятий и препятствует внешнеэкономической деятельности. В итоге есть проблемы с наполнением бюджета и оттоком трудоспособного населения.

Президент Приднестровья отмёл обвинения в том, что долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" является долгом республики. По его словам, поставки газа конкретно ПМР — это гуманитарно-техническая помощь от РФ. А вот по поводу долга между "Газпромом" и "Молдовагазом" "надо было решать, а не тянуть". Красносельский подчеркнул, что Молдавия получала дешёвую электроэнергию из Приднестровья благодаря российскому газу, но при этом население Молдавии платило за неё втридорога.

Принять помощь от Молдавии для ПМР означает самоубийство

Депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов в соцсети заявил, что Кишинёв навязывает свою помощь по покупке дорогого газа и электроэнергии через Румынию, так как понимает, что у правительства ПМР нет денег на оплату и потребуется брать кредиты под залог собственности ПМР — той же Молдавской ГРЭС. Сафонов считает, что далее последуют требования вывести российских миротворцев и реинтегрироваться в Молдавию, а там до унии с Румынией недалеко.

"Это означает отдать себя на расправу, стать самоубийцами", — написал Сафронов.

По его мнению, Тирасполю надо "работать вместе с РФ и рядом европейских стран" над возобновлением газовых поставок на тех условиях, которые спасут приднестровцев от уготованной им националистами участи. Напомним, что в Молдавии с марта 2023 года действует "закон о сепаратизме" и по нему можно открыть уголовное дело на любого жителя ПМР. В Кишинёве, между тем, забывают о том, что Молдавия отказалась от Приднестровья в 1990 году, переведя политический конфликт по вопросу статуса русского языка в военный. В результате Приднестровский регион, который исторически был российским, объявил о независимости.

ПМР ждёт участь Нагорного Карабаха, если РФ не вмешается

С 1 января Украина перекрыла транзит российского газа, а "Газпром" остановил поставки в адрес АО "Молдовагаз" из-за неуплаты долга в 700 млн долларов. Расположенная в ПМР Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит на полтора месяца. В целях экономии была остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, а также начались веерные отключения электроэнергии.

По данным правительства ПМР, при сверхэкономном потреблении газа из сформированного резерва его хватит республике ещё на 24 дня. При этом изношенный угольный блок на Молдавской ГРЭС использовать на полную мощность нельзя. Но в Приднестровье могут запустить электростанцию "Тиротекс-энерго", что даст ещё примерно 6-7% электричества. Предприятия (кроме самых энергозатратных) смогут работать ночью, когда нагрузка на сети не так велика.

На референдуме 17 сентября 2006 года 97,2% жителей Приднестровья высказались за независимость региона с последующим присоединением к России. Из полумиллионого населения ПМР около 300 тысяч человек имеют российский паспорт. В МИД РФ назвали обращение с приднестровцами "нацизмом". На втором этапе СВО, до следующей зимы, очевидно, что придётся спасать россиян в ПМР от геноцида, освобождая Одессу. Или ПМР ждёт участь Нагорного Карабаха.

Уточнения

Вади́м Никола́евич Красносе́льский — приднестровский государственный, политический деятель и деятель органов внутренних дел. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с 16 декабря 2016. Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики (23 декабря 2015 — 12 декабря 2016). Генерал-майор милиции.





Молдавская государственная районная электростанция — крупная тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в Приднестровье на берегу Кучурганского лимана. Общая мощность станции составляет 2520 МВт. Станция имеет возможность производить электроэнергию с использованием природного газа, угля и мазута.



Андре́й Миха́йлович Сафо́нов — политолог, государственный и общественный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Начальник Управления науки, народного образования, культуры и религии Приднестровской Молдавской Республики с 26 марта 1991 по июнь 1992. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VI—VII созывов.

