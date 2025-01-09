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Олег Артюков

Watson: Россия хорошо заработала на поставках урана в Германию

Германия значительно увеличила экспорт урана из России
2:30
Экономика

Западные страны ввели санкционные ограничения против России, надеясь, что они подорвут экономику страны и лишат её основных источников дохода. Но несмотря на многочисленные ограничения, Россия продолжает успешно зарабатывать, в том числе и в торговле с государствами, которые вводят санкции.

Атомная электростанция
Фото: wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атомная электростанция

Недавно стало известно, что Германия значительно увеличила импорт урана из России, говорится в материале издания Watson.

"Экспорт урана в Германию приносит значительную прибыль путинской России", — пишет автор немецкого издания. Заметим, можно подумать, что Россия навязывает Германии поставки урана.

В 2024 году Германия импортировала из России не менее 68,6 тонн урана, что почти на 70 процентов больше, чем в предыдущем году. Закупленное сырьё было доставлено на завод по производству топливных элементов, расположенный в Лингене.

По данным Watson, цены на уран в прошлом году сильно колебались, но это не помешало России заработать на сделках с Берлином миллионы долларов.

"Импорт российского урана в Германию резко увеличился. Этого достаточно, чтобы поставить под сомнение санкционную политику Евросоюза", — говорится в материале.

Однако импорт урана пока не подпадает под санкции ЕС. Федеральное министерство окружающей среды Германии подтверждает факт приобретения российского сырья и также обращает внимание на то, что закупки ядерного топлива не нарушают действующее законодательство.

Ситуация вызвала оживлённые дискуссии в Европе. Предложение ввести санкции, запрещающие поставки российского урана, имеет как противников, так и сторонников. В частности, последние отмечают, что на территории ЕС эксплуатируется множество атомных реакторов и им необходимо топливо для работы.

До недавнего времени Соединённые Штаты также закупали российский уран. Однако в ответ на американские санкции Кремль запретил этот экспорт в ноябре 2024 года.

"Владимир Путин рассматривает возможность запрета экспорта урана в другие страны, которые ввели санкции против России. Однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято", — говорится в материале немецкого издания.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия евросоюз
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