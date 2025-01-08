В ЕС предупредили Трампа о жёстком ответе на повышение пошлин

Вице-председатель Европейской комиссии по вопросам экономического роста и промышленной стратегии Стефан Сежурне выразил готовность рассмотреть с коллегами возможные меры в ответ на потенциальное введение пошлин на европейские товары со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

В декабре Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из Европы, если Евросоюз не компенсирует "огромный дефицит" в торговых отношениях с США за счёт увеличения закупок нефти и газа.

"Я сказал Евросоюзу, что они должны восполнить их огромный дефицит в торговых отношениях с США крупномасштабными закупками нефти и газа. Иначе его ждут сплошные пошлины", — написал он в соцсети Truth Social.

"Я готов рассмотреть с коллегами как оборонительные, так и наступательные меры", — заявил Сежурне в интервью агентству Bloomberg.

Он также выразил надежду на то, что сможет убедить Трампа в том, что торговая война нанесёт ущерб экономике США.

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предупредил о возможности ответных мер со стороны ЕС в случае введения США пошлин на европейские товары.

Вебер заявил, что ЕС готов к сценарию, предложенному Трампом, который предполагает введение 20-процентных пошлин на европейский экспорт. В качестве контрмеры ЕС рассматривает возможность повышения налогов для американских технологических гигантов.

Однако депутат подчеркнул, что ЕС стремится избежать торговой войны и считает несправедливой ситуацию, при которой американские IT-компании получают значительную прибыль в Европе, но при этом платят минимальные налоги.

Тем не менее, по словам Вебера, готовность к ответным действиям демонстрирует решимость и уверенность ЕС в защите своих экономических интересов.

Вернёмся к Дональду Трампу и тому, что он ранее говорил о торговых отношениях США и Евросоюза. В частности, Трамп как-то назвал ЕС "мини-Китаем".

"Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, ничего не берут. У вас дефицит в 312 млрд долларов с ЕС. Знаете, ЕС — это мини-Китай, даже не такой уж мини", — заявил он.

Стоит заметить, что в Евросоюзе ранее заявляли о стремлении избежать конфликта с США по поводу торговли. Дональд Трамп, между тем, не выказывал готовности к компромиссам.