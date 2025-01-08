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Олег Артюков

Merkur: отказаться от поставок газа из России оказалось куда сложнее, чем казалось

В Германии считают, что отказаться от импорта газа из России куда сложнее, чем казалось
Экономика

В последнее время Европейский союз активно обсуждает возможность отказа от российского газа. В связи с этим были введены санкции в отношении энергоносителей из России.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Однако отказаться от поставок из России оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось, говорится в материале немецкого издания Merkur.

"Путин хотел бы продолжать поставлять большое количество российского сжиженного природного газа в ЕС. Видимо, ему не придётся прилагать для этого особых усилий", — считает его автор.

Обозреватель Merkur отмечает, что в 2024 году сложилась удивительная ситуация. Оказалось, что Евросоюз, стремящийся отказаться от российского газа, значительно увеличил импорт сжиженного природного газа из России.

По мнению западных экспертов, это свидетельствует о том, что Европу охватила паника — она в спешке покупает дешёвое российское топливо, пока есть возможность. В то же время Москва получает от этой ситуации большую выгоду.

"Экономика России получает импульс от паники в ЕС", — полагает автор материала.

В Германии решили, что президент России Владимир Путин держит ЕС в своих руках и не собирается ослаблять хватку. Несмотря на санкции и ухудшение отношений с Москвой, спрос на российский газ в Европе остаётся высоким. Россия не испытывает недостатка в спросе на своё топливо и продолжает получать хорошую прибыль от его экспорта.

"На середину декабря Европа импортировала рекордные 16,5 млн тонн российского сжиженного природного газа. Российский СПГ также составлял 20% от общего импорта ЕС топлива, перевозимого морским транспортом", — говорится в материале.

Значительно увеличился импорт российского газа во Францию. В 2024 году она получила больше российского СПГ, чем когда-либо прежде. В частности, резко выросли поставки на терминал в Дюнкерке, расположенный недалеко от границы с Бельгией.

В Германии отмечают, что решающим фактором спроса на российский газ является его цена. Она значительно ниже, чем цена на топливо, доставляемое из США.

Ранее стало известно, что этой зимой европейские страны расходуют запасы природного газа быстрее, чем когда-либо за семь лет. По данным Gas Infrastructure Europe, уровни в газовых хранилищах снизились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковыми значениями — такого падения не наблюдалось с 2018 года.

И дело не только в том, что запасов может не хватить. Вопрос ещё и в том, каким образом наполнить газовые хранилища перед следующим сезоном.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
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