Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором

В результате санкционного давления западных стран на Россию, активы российских компаний на сумму 300 миллиардов долларов были заморожены. В ответ на это российские власти пообещали принять ответные меры.
Россия начала брать под контроль активы западных компаний, работающих на её территории, говорится в материале польского издания Money. pl.
"В конце 2024 года президент России Владимир Путин добавил в свой список трофеев InBev Efes. Это один из трёх крупнейших производителей пива в России и последний, который до сих пор контролировался иностранным капиталом", — сообщает его автор.
InBev Efes — это компания, которая владеет 11 пивоваренными заводами и тремя солодовнями в России. Она принадлежит бельгийским и турецким инвесторам, которые потеряли контроль над ней. Согласно указу Путина, теперь управление активами осуществляет "ГК Вместе".
В Польше полагают, что передача западных активов во временное управление является частью масштабной стратегии России по усилению контроля над ключевыми секторами экономики.
В результате санкций российское правительство получило контроль над рядом иностранных компаний. В то же время, тем, кто хочет уйти с российского рынка, создают максимальные трудности. В таких условиях западный бизнес вынужден остаться или продать свои российские активы с большой скидкой.
"Москва уже получила контроль над дочерними компаниями брендов, пытающихся уйти с местного рынка, таких как Carlsberg и Danone. Теперь же закрывается дверь перед бельгийским гигантом", — говорится в материале Money. pl.
Согласно указу президента, во временное управление переданы около 15,8 млрд обыкновенных и 93 тысячи привилегированных акций акционерного общества "АБ ИнБев Эфес", которые принадлежат AB InBev Efes B. V.
Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году после слияния бизнесов бельгийской компании AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России.
Юридическое объединение активов компаний в России было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".
АО закончило 2023 год с выручкой в 109 млрд рублей и прибылью в 17 млрд рублей.
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