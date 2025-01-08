Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором

В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В результате санкционного давления западных стран на Россию, активы российских компаний на сумму 300 миллиардов долларов были заморожены. В ответ на это российские власти пообещали принять ответные меры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Россия начала брать под контроль активы западных компаний, работающих на её территории, говорится в материале польского издания Money. pl.

"В конце 2024 года президент России Владимир Путин добавил в свой список трофеев InBev Efes. Это один из трёх крупнейших производителей пива в России и последний, который до сих пор контролировался иностранным капиталом", — сообщает его автор.

InBev Efes — это компания, которая владеет 11 пивоваренными заводами и тремя солодовнями в России. Она принадлежит бельгийским и турецким инвесторам, которые потеряли контроль над ней. Согласно указу Путина, теперь управление активами осуществляет "ГК Вместе".

В Польше полагают, что передача западных активов во временное управление является частью масштабной стратегии России по усилению контроля над ключевыми секторами экономики.

В результате санкций российское правительство получило контроль над рядом иностранных компаний. В то же время, тем, кто хочет уйти с российского рынка, создают максимальные трудности. В таких условиях западный бизнес вынужден остаться или продать свои российские активы с большой скидкой.

"Москва уже получила контроль над дочерними компаниями брендов, пытающихся уйти с местного рынка, таких как Carlsberg и Danone. Теперь же закрывается дверь перед бельгийским гигантом", — говорится в материале Money. pl.

Согласно указу президента, во временное управление переданы около 15,8 млрд обыкновенных и 93 тысячи привилегированных акций акционерного общества "АБ ИнБев Эфес", которые принадлежат AB InBev Efes B. V.

Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году после слияния бизнесов бельгийской компании AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России.

Юридическое объединение активов компаний в России было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

АО закончило 2023 год с выручкой в 109 млрд рублей и прибылью в 17 млрд рублей.