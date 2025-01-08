Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором

В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
2:47
Экономика

В результате санкционного давления западных стран на Россию, активы российских компаний на сумму 300 миллиардов долларов были заморожены. В ответ на это российские власти пообещали принять ответные меры.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Россия начала брать под контроль активы западных компаний, работающих на её территории, говорится в материале польского издания Money. pl.

"В конце 2024 года президент России Владимир Путин добавил в свой список трофеев InBev Efes. Это один из трёх крупнейших производителей пива в России и последний, который до сих пор контролировался иностранным капиталом", — сообщает его автор.

InBev Efes — это компания, которая владеет 11 пивоваренными заводами и тремя солодовнями в России. Она принадлежит бельгийским и турецким инвесторам, которые потеряли контроль над ней. Согласно указу Путина, теперь управление активами осуществляет "ГК Вместе".

В Польше полагают, что передача западных активов во временное управление является частью масштабной стратегии России по усилению контроля над ключевыми секторами экономики.

В результате санкций российское правительство получило контроль над рядом иностранных компаний. В то же время, тем, кто хочет уйти с российского рынка, создают максимальные трудности. В таких условиях западный бизнес вынужден остаться или продать свои российские активы с большой скидкой.

"Москва уже получила контроль над дочерними компаниями брендов, пытающихся уйти с местного рынка, таких как Carlsberg и Danone. Теперь же закрывается дверь перед бельгийским гигантом", — говорится в материале Money. pl.

Согласно указу президента, во временное управление переданы около 15,8 млрд обыкновенных и 93 тысячи привилегированных акций акционерного общества "АБ ИнБев Эфес", которые принадлежат AB InBev Efes B. V.

Компания AB InBev Efes была образована в 2018 году после слияния бизнесов бельгийской компании AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России.

Юридическое объединение активов компаний в России было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

АО закончило 2023 год с выручкой в 109 млрд рублей и прибылью в 17 млрд рублей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Делаем кошачье дерево своими руками. Вашему питомцу это точно понравится
Подготовь кожу правильно: 5 запретов перед визитом к косметологу
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Как учёные готовятся к новым пандемиям: что помогло в борьбе с COVID-19
Прохор Шаляпин заявил, что готов стать отцом в 70 лет, как Петросян
Опасные предметы в бардачке: уберите их, пока не поздно
Праздничный рыбный пирог, который не оставит никого равнодушным
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
Путешествия атомов углерода длиной в миллионы лет
Сейчас читают
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Экономика и бизнес
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки Аудио 
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Недвижимость
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Последние материалы
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
Путешествия атомов углерода длиной в миллионы лет
Зачем жарить сырой рис? Попробуйте сделать так, и вы удивитесь результату
Nature Communications: как различаются челюсти у разных видов летучих мышей
Шампунь от перхоти: какие ингредиенты эффективны, а какие — нет
Простое решение для свежего воздуха в салоне автомобиля
Секрет идеальных пяток: домашние рецепты которые работают
Почему стало модно носить б/у одежду: от экономии до экологической ответственности
Сидячая работа крадёт ваш сон: причина, о которой вы не догадывались
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.