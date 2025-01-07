Вступление Индонезии в БРИКС стало знаковым событием

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Индонезия усилит БРИКС финансово и политически. Стабильная, мощная страна сделала непростой выбор, её примеру последуют многие, обеспечив победу в конкуренции с Западом.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

Индонезия поблагодарила Россию за поддержку по вступлению в БРИКС

Индонезия 6 января стала десятым полноправным членом БРИКС. Заявление было сделано Бразилией, председательствующей в блоке в 2025 году. Это означает, что все члены группы пришли к консенсусу относительно членства Индонезии.

Джакарта подтвердила сообщение.

"Правительство Республики Индонезия приветствует заявление Бразилии в качестве председателя БРИКС в 2025 году о присоединении Индонезии в качестве полноправного члена БРИКС", — заявило Министерство иностранных дел Индонезии на своем официальном сайте.

По мнению МИД, это "достижение отражает растущую активную роль Индонезии в глобальных вопросах, а также её приверженность укреплению многостороннего сотрудничества с целью создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка".

МИД также высоко оценил усилия и выразил признательность России по содействии вступлению Индонезии в БРИКС.

Индонезия усилит БРИКС

Индонезия из тех стран, что несомненно усилят БРИКС. Эта страна с самым большим населением (260 млн чел.) и экономикой в ​​Юго-Восточной Азии показывает устойчивый рост. По оценкам Азиатского банка развития (АБР), рост ВВП составит 5% в 2024 и 2025 годах. Торговый профицит держится уже два года, Инфляция — умеренная, на уровне 3% в 2024 году и незначительно увеличится до 3,1% в 2025 году. Внешний долг составляет около 30% от ВВП по данным ЦБ Индонезии. В стране в 2024 году прошли выборы президента, смена власти произошла без эксцессов.

Президент Прабово Субианто демонстрирует более активный подход к внешней политике и дипломатии. Решение вступить в БРИКС в нестабильный геополитический период говорит о том, что группа для Джакарты стала привлекательнее западных объединений с точки зрения перспектив развития экономики Индонезии. БРИКС обеспечивает своим членам индустриализацию и обладает сильными финансовыми структурами, которые нивелируют колебания курса доллара, предоставляя кредиты в нацвалютах. И это перевешивает риски попасть под санкции.

Индонезия платёжеспособная страна и способна вносить взносы в Новый банк развития (НБР). Эта доля одинакова для всех членов и составляет 20%, что обеспечивает консенсус в принятии политических решений.

Что БРИКС предоставит Индонезии

Преимуществом для Индонезии, безусловно, является расширенный доступ к инвестициям и рынкам блока, что позволяет членам БРИКС относительно хорошо переживать время кризисов. Индонезия теперь сможет влиять на стратегические решения группы по глобальным вопросам. Это будет иметь и обратный эффект. Для стран БРИКС голос Индонезии будет важен в ООН, МВФ, ВОЗ и других глобальных организациях. В целом, это укрепит позиции РФ по вопросу противостояния с Западом, так как выбьет Индонезию из числа партнёров по санкциям.

Индонезия — это рынок для российского АПК

За последние три года взаимный товарооборот РФ и Индонезии вырос на три четверти и по итогам 2023 года составил 4,1 миллиарда долларов.

РФ восстановила поставки российской пшеницы в Индонезию, готова также наращивать экспорт востребованных там видов минеральных удобрений, обеспечивать потребности индонезийских партнеров в топливе. Немаловажным фактором для успешного входа на индонезийский рынок является наличие у российской сельхозпродукции продукции сертификата "Халяль".

В прошлом году группа БРИКС расширилась: полноправными членами стали Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Есть также группа стран-партнёров БРИКС, но она не обладает правом голоса.

Уточнения

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения, 14-е по территории, 8-я экономика мира.





БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное 16 июня 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



