Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США

В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

На иностранных аналитиков большое впечатление произвели заявления представителей российских властей о криптовалютах. В числе обративших внимание на эту тему и американское издание Cryptopolitan.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

В условиях санкционных ограничений Москва стремится уменьшить свою зависимость от доллара США и, похоже, нашла альтернативу, говорится в материале издания.

"Россия начала использовать биткоины для международных сделок", — отмечает его автор.

По его мнению, Россия уже давно пытается уйти от зависимости от доллара США и рассматривает возможные альтернативы. В качестве одного из вариантов рассматриваются цифровые валюты.

В Министерстве финансов России недавно заявили, что российские компании используют биткоины в международных сделках. Аналитики считают, что переход на цифровые валюты может принести стране множество преимуществ.

Это сделает её более независимой в экономическом плане и предотвратит вмешательство США в её торговлю. Также это уменьшит зависимость от долларовой финансовой системы.

Однако есть и проблемы. Не все страны доверяют цифровым валютам и готовы использовать биткоины.

"Есть предположения, что Россия вскоре создаст свой резерв биткоинов", — считает автор Cryptopolitan.

Отказ России от доллара станет проблемой для США, как и ставка на биткоины. Доллар используется в значительной части международных сделок и в качестве средства сбережения, что даёт Соединённым Штатам множество преимуществ, таких как возможность вводить санкции против неугодных стран.

Если такое крупное государство, как Россия, начнёт использовать биткоины вместо долларов, это нанесёт значительный удар по влиянию США.

Поскольку всё больше стран, включая Россию, используют биткоины для сделок, международные транзакции могут стать дешевле и быстрее за счёт отказа от банков и посредников.

Кроме того, такие сделки можно будет проводить без участия США. Для Соединённых Штатов это нежелательный сценарий, поскольку он может привести к значительным финансовым и геополитическим потерям.

Хотя и маловероятно, что биткоин заменит доллар США в ближайшее время, для этого потребуется время. Впрочем, не факт и то, что когда-либо найдётся замена привычным валютам.