Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки

2:39
Экономика

В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, и это начинает приносить свои результаты, говорится в материале польского издания Wiadomosci.

Атомная электростанция
Фото: wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атомная электростанция

Недавно из Зимбабве поступили новости, которые должны порадовать Москву. Эта африканская страна выбрала Россию в качестве партнёра для строительства небольших ядерных реакторов.

"Зимбабве выбрала Россию — Путин потирает руки", — сообщает автор польского издания.

Зимбабве испытывает нехватку электроэнергии, и руководство страны намерено решить эту проблему с помощью строительства малых ядерных реакторов. Россия должна помочь в этом проекте.

В результате сотрудничества производство электроэнергии в Зимбабве должно увеличиться с текущих 2600 мегаватт до 4000 мегаватт.

"Зимбабве, страдающая от нехватки электроэнергии, решила сотрудничать с Россией в строительстве малых ядерных реакторов. Об этом сообщил министр энергетики и развития энергетики Зимбабве Эдгар Мойо", — говорится в материале.

Действия России в Африке вызвали недовольство в США. Представители Соединённых Штатов выразили обеспокоенность участием России в этом проекте и выразили сомнения в том, что строительство реакторов в Зимбабве окупится.

В частности, директор по исследованиям Африканского центра стратегических исследований в Вашингтоне Джозеф Сиг заявил, что атомная энергетика не принесёт большой пользы народу Зимбабве.

В Польше отметили, что Россия строит атомные электростанции во многих странах мира и, по всей видимости, планирует начать это делать в Африке. Уже подписаны контракты на строительство АЭС с Египтом, Нигерией, ЮАР и Буркина-Фасо. Также ведутся переговоры с Мали.

На Западе считают, что таким образом Россия не только укрепляет своё влияние на континенте, но и ослабляет воздействие западных санкций на свою экономику.

Ранее министр энергетики Зимбабве Эдгар Мойо заявил, что его страна весьма заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в создании и развитии атомной энергетики.

"Глядя в будущее, мы намерены создавать объекты атомной генерации на территории нашей страны в первую очередь в виде малых модульных ядерных реакторов. В этом смысле мы тесно сотрудничаем с профильными компаниями России, а также с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сказал министр. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Как подружиться с бездомной кошкой? Правила, которые помогут ей привыкнуть
Как изменения на рынке труда влияют на стагфляцию — мнение эксперта
Обитаемые планеты под умирающим Солнцем: новые миры после конца света
Канада не справилась с давлением: юниорский чемпионат мира закончился фиаско
США использовали Украину для газовой войны с Европой
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Яйца — ваш союзник в борьбе с ожирением и повышенным давлением
Как избежать примерзания дворников: простые и эффективные решения
Экономия на одежде: уловки которые работают каждый раз
320 тысяч тонн мандаринов — как изменился рынок российского импорта
Сейчас читают
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты
Еда и рецепты
Как сделать растворимый кофе вкусным: простые секреты Аудио 
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться
Наука и техника
Древнейший живой организм продолжает расти и развиваться Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
Обитаемые планеты под умирающим Солнцем: новые миры после конца света
Канада не справилась с давлением: юниорский чемпионат мира закончился фиаско
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
США использовали Украину для газовой войны с Европой
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Яйца — ваш союзник в борьбе с ожирением и повышенным давлением
Как избежать примерзания дворников: простые и эффективные решения
Экономия на одежде: уловки которые работают каждый раз
320 тысяч тонн мандаринов — как изменился рынок российского импорта
Почему появляются мешки под глазами и как с ними справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.