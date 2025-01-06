В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Африке, и это начинает приносить свои результаты, говорится в материале польского издания Wiadomosci.

Фото: wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Атомная электростанция

Недавно из Зимбабве поступили новости, которые должны порадовать Москву. Эта африканская страна выбрала Россию в качестве партнёра для строительства небольших ядерных реакторов.

"Зимбабве выбрала Россию — Путин потирает руки", — сообщает автор польского издания.

Зимбабве испытывает нехватку электроэнергии, и руководство страны намерено решить эту проблему с помощью строительства малых ядерных реакторов. Россия должна помочь в этом проекте.

В результате сотрудничества производство электроэнергии в Зимбабве должно увеличиться с текущих 2600 мегаватт до 4000 мегаватт.

"Зимбабве, страдающая от нехватки электроэнергии, решила сотрудничать с Россией в строительстве малых ядерных реакторов. Об этом сообщил министр энергетики и развития энергетики Зимбабве Эдгар Мойо", — говорится в материале.

Действия России в Африке вызвали недовольство в США. Представители Соединённых Штатов выразили обеспокоенность участием России в этом проекте и выразили сомнения в том, что строительство реакторов в Зимбабве окупится.

В частности, директор по исследованиям Африканского центра стратегических исследований в Вашингтоне Джозеф Сиг заявил, что атомная энергетика не принесёт большой пользы народу Зимбабве.

В Польше отметили, что Россия строит атомные электростанции во многих странах мира и, по всей видимости, планирует начать это делать в Африке. Уже подписаны контракты на строительство АЭС с Египтом, Нигерией, ЮАР и Буркина-Фасо. Также ведутся переговоры с Мали.

На Западе считают, что таким образом Россия не только укрепляет своё влияние на континенте, но и ослабляет воздействие западных санкций на свою экономику.

Ранее министр энергетики Зимбабве Эдгар Мойо заявил, что его страна весьма заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в создании и развитии атомной энергетики.

"Глядя в будущее, мы намерены создавать объекты атомной генерации на территории нашей страны в первую очередь в виде малых модульных ядерных реакторов. В этом смысле мы тесно сотрудничаем с профильными компаниями России, а также с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сказал министр.