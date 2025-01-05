Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку

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Борьба за климат одерживает первые победы: Бутан, Мадагаскар, Панама и Суринам уже достигли нулевых выбросов парниковых газов. Остальные делят виртуальные миллиарды климатического вспомоществования и надеются на триллионы.

Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ глобальное потепление

Тень вновь избранного президента США Дональда Трампа накрыла не так давно закончившуюся климатическую конференцию в Баку. Трамп уже однажды выводил США из Парижского соглашения по климату. Байден, как известно, снова вернул туда США. Трамп же называет климатический кризис надувательством и обещает снова вывести США из этого знакового соглашения и сократить обязательства Соединённых Штатов по сокращению выбросов углекислого газа.

Само решение провести конференцию в Азербайджане, экономика которого построена на ископаемом топливе, подверглось яростной критике со стороны климатических активистов, в том числе Греты Тунберг, которая назвала это мероприятие "конференцией гринвошинга", то есть по "зеленой" отмывке денег и всего прочего.

Для участия в переговорах в Баку зарегистрировались более 1700 лоббистов в области ископаемого топлива, что превысило численность делегаций почти всех стран вместе взятых. Многие климатические организации резко раскритиковали конференцию и её итоги. "Это была конференция, запятнанная нефтью, — сказала Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона, — общественный интерес к конференции был низким, а цинизм, похоже, достиг небывало высокого уровня".

В чём же заключалась интрига? Богатые страны, которые, собственно, и несут ответственность за гигантский рост потребления топлива, ещё в 2009 году договорились выделять развивающимся странам по 100 млрд долларов в год к 2020 году. Это обещание, которое уже тогда считалось крайне недостаточным, было выполнено только в 2022 году. В Баку шёл торг за новые цифры. Новое соглашение предусматривает достижение к 2035 году ежегодного финансирования климатических программ в развивающихся странах в размере до 300 млрд долларов из государственных и частных источников в развитых странах. В соглашении также говорится о планах по увеличению финансирования до 1,3 трлн долларов ежегодно. Развивающиеся страны настаивают, чтобы богатые страны взяли на себя львиную долю этих средств и чтобы деньги поступали преимущественно в виде грантов, а не займов, которые, как они справедливо опасаются, ещё глубже загонят их в долговую ловушку.

Группа развивающихся стран G77 запросила сумму в 500 млрд долларов. Но группа богатых стран отвергла это предложение как нереалистичное "с учётом текущих экономических условий".

В эмоциональной речи, произнесённой сразу после подписания соглашения, представитель Индии Чандни Райна назвала согласованную сумму в 300 млрд долларов "ничтожной", назвав соглашение "не более чем оптической иллюзией" и неспособным решить проблемы такого масштаба.

Тем не менее борьба за климат одерживает первые победы: Бутан, Мадагаскар, Панама и Суринам уже достигли нулевых выбросов парниковых газов. Интересным событием стало заключение стратегического партнёрства между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном и Саудовской Аравией по интеграции возобновляемых источников энергии в национальные сети.

На конференции было много эмоций и сильных заявлений. Премьер-министр Албании Эди Рама вообще решил отказаться от выступления, понимая его бесполезность: "Вчера я смотрел телевизор без звука в зале для руководителей делегаций… Люди там едят, пьют, встречаются и фотографируются, в то время как на заднем плане постоянно воспроизводятся кадры бессловесных выступлений лидеров… это в точности похоже на то, что происходит в реальном мире каждый день. Жизнь продолжается по старым привычкам, и наши речи, наполненные добрыми словами о борьбе с изменением климата, ничего не меняют".

Вице-президент Ирана Шина Ансари выразил надежду, что международное сообщество полностью отменит односторонние санкции против стран, в частности против Ирана. "Однако мы не можем забывать о том факте, — сказал он, что нынешняя климатическая ситуация в мире является результатом промышленной политики нескольких развитых стран, и развивающиеся государства не должны быть лишены своего права на развитие из-за того, что сделали другие".

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Пароли признал экологический долг между севером и югом планеты и непропорциональное использование природных ресурсов некоторыми странами в течение длительного периода времени.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил позицию, уже заявленную Россией на саммите БРИКС+, о том, что глобальное потепление не должно использоваться в качестве предлога для недобросовестной конкуренции или ограничительной практики. Необходимы надёжные механизмы реализации международных соглашений, включая единую систему оценки качества климатических проектов.

Следующая, тридцатая, климатическая конференция пройдёт в бразильском городе Белен на Амазонке. Президент Лула да Сильва так прокомментировал выбор города: "Я уже участвовал в таких конференциях в Египте, Париже, Копенгагене — и люди говорили на них только об Амазонке. И я сказал: "Почему бы тогда не провести конференцию на Амазонке, чтобы вы могли узнать, что такое Амазонка? Как выглядят реки Амазонки, леса и фауна Амазонки…"

Борьба за климат продолжается — на Каспии побывали, едем на Амазонку! Главное — не останавливаться.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.



Амазо́нка (исп. и порт. Amazonas) — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

