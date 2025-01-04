Во Франции восхитились российским ледоколом

В результате экономических ограничений, введённых западными странами, доступ России к высокотехнологичному оборудованию оказался существенно затруднён. Однако это не помешало поднять российский флаг на новом ледоколе "Якутия", который произвёл сильное впечатление на автора французского издания Newsly.
"Этот гигантский атомный ледокол весом 33 540 тонн готов доминировать на морях", — пишет он.
В Петербурге недавно состоялась церемония поднятия флага на ледоколе "Якутия". Это судно длиной 172,7 метра и шириной 34 метра предназначено для плавания в экстремальных условиях. Благодаря двум ядерным реакторам РИТМ-200 мощностью 175 МВт каждый, судно способно ломать лёд толщиной до трёх метров. Эти реакторы разработаны и изготовлены в России, что позволяет осуществлять непрерывную навигацию в течение семи лет без дозаправки.
"Строительство "Якутии" также стало возможным благодаря использованию преимущественно отечественных комплектующих, что является ответом на международные санкции, ограничившим доступ России к определённому западному оборудованию. Это не только демонстрирует способность России адаптироваться к геополитическим вызовам, но и подчёркивает её приверженность технологической самодостаточности", — говорится в материале Newsly.
Его автор отмечает, что строительство "Якутии" — это настоящий технологический прорыв для России, несмотря на то что страна находится под санкциями уже несколько лет.
Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных к этому событию. Появление такого впечатляющего судна также подтверждает стратегические амбиции России в Арктике. С помощью этого ледокола Москва сможет расширить свою деятельность в этом регионе.
"Арктический регион богат природными ресурсами, особенно углеводородами, и глобальное потепление облегчает доступ к этим ресурсам. "Якутия" с её способностью преодолевать морские льды позволяет России получать доступ к этим ресурсам более эффективно и безопасно", — считают во Франции.
Заметим, этот материал отличается от значительной части материалов западной прессы, посвящённых Арктике. В них в основном говорится об отставании Запада от России в освоении северных регионов. В том числе и что касается ледокольного флота.
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