Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Во Франции восхитились российским ледоколом

2:34
Экономика

В результате экономических ограничений, введённых западными странами, доступ России к высокотехнологичному оборудованию оказался существенно затруднён. Однако это не помешало поднять российский флаг на новом ледоколе "Якутия", который произвёл сильное впечатление на автора французского издания Newsly.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

"Этот гигантский атомный ледокол весом 33 540 тонн готов доминировать на морях", — пишет он.

В Петербурге недавно состоялась церемония поднятия флага на ледоколе "Якутия". Это судно длиной 172,7 метра и шириной 34 метра предназначено для плавания в экстремальных условиях. Благодаря двум ядерным реакторам РИТМ-200 мощностью 175 МВт каждый, судно способно ломать лёд толщиной до трёх метров. Эти реакторы разработаны и изготовлены в России, что позволяет осуществлять непрерывную навигацию в течение семи лет без дозаправки.

"Строительство "Якутии" также стало возможным благодаря использованию преимущественно отечественных комплектующих, что является ответом на международные санкции, ограничившим доступ России к определённому западному оборудованию. Это не только демонстрирует способность России адаптироваться к геополитическим вызовам, но и подчёркивает её приверженность технологической самодостаточности", — говорится в материале Newsly.

Его автор отмечает, что строительство "Якутии" — это настоящий технологический прорыв для России, несмотря на то что страна находится под санкциями уже несколько лет.

Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных к этому событию. Появление такого впечатляющего судна также подтверждает стратегические амбиции России в Арктике. С помощью этого ледокола Москва сможет расширить свою деятельность в этом регионе.

"Арктический регион богат природными ресурсами, особенно углеводородами, и глобальное потепление облегчает доступ к этим ресурсам. "Якутия" с её способностью преодолевать морские льды позволяет России получать доступ к этим ресурсам более эффективно и безопасно", — считают во Франции.

Заметим, этот материал отличается от значительной части материалов западной прессы, посвящённых Арктике. В них в основном говорится об отставании Запада от России в освоении северных регионов. В том числе и что касается ледокольного флота.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы арктика
Обсудить
Новости Все >
Опасности неправильного использования ремня безопасности
Микротренды: Скандинавия прощается с белыми интерьерами
Трамп выступает за возобновление нефтяной разведки в Северном море
Креатин и диабет: как добавка помогает контролировать сахар
Приятный способ сжечь праздничные калории: советы фитнес-тренера
Космическое расширение — иллюзия времени? Альтернативная теория находит подтверждение
Три секрета, чтобы спасти переросшую рассаду
Эффективные способы похудеть, не чувствуя себя голодным
Термогеники или липотропики: какой жиросжигатель выбрать
Как приготовить луковый салат: простой рецепт из 90-х
Сейчас читают
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Космическое расширение — иллюзия времени? Альтернативная теория находит подтверждение
Три секрета, чтобы спасти переросшую рассаду
Эффективные способы похудеть, не чувствуя себя голодным
Термогеники или липотропики: какой жиросжигатель выбрать
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу
Как приготовить луковый салат: простой рецепт из 90-х
Kia KRS и KRX: обновление, которое порадует автолюбителей
Ресторанный бизнес Башкирии достиг новых вершин в 2024 году
Кошка, лежащая на животе: тайное послание вашего питомца
Где найти место для встроенного шкафа: оригинальные решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.