Во Франции восхитились российским ледоколом

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В результате экономических ограничений, введённых западными странами, доступ России к высокотехнологичному оборудованию оказался существенно затруднён. Однако это не помешало поднять российский флаг на новом ледоколе "Якутия", который произвёл сильное впечатление на автора французского издания Newsly.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

"Этот гигантский атомный ледокол весом 33 540 тонн готов доминировать на морях", — пишет он.

В Петербурге недавно состоялась церемония поднятия флага на ледоколе "Якутия". Это судно длиной 172,7 метра и шириной 34 метра предназначено для плавания в экстремальных условиях. Благодаря двум ядерным реакторам РИТМ-200 мощностью 175 МВт каждый, судно способно ломать лёд толщиной до трёх метров. Эти реакторы разработаны и изготовлены в России, что позволяет осуществлять непрерывную навигацию в течение семи лет без дозаправки.

"Строительство "Якутии" также стало возможным благодаря использованию преимущественно отечественных комплектующих, что является ответом на международные санкции, ограничившим доступ России к определённому западному оборудованию. Это не только демонстрирует способность России адаптироваться к геополитическим вызовам, но и подчёркивает её приверженность технологической самодостаточности", — говорится в материале Newsly.

Его автор отмечает, что строительство "Якутии" — это настоящий технологический прорыв для России, несмотря на то что страна находится под санкциями уже несколько лет.

Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных к этому событию. Появление такого впечатляющего судна также подтверждает стратегические амбиции России в Арктике. С помощью этого ледокола Москва сможет расширить свою деятельность в этом регионе.

"Арктический регион богат природными ресурсами, особенно углеводородами, и глобальное потепление облегчает доступ к этим ресурсам. "Якутия" с её способностью преодолевать морские льды позволяет России получать доступ к этим ресурсам более эффективно и безопасно", — считают во Франции.

Заметим, этот материал отличается от значительной части материалов западной прессы, посвящённых Арктике. В них в основном говорится об отставании Запада от России в освоении северных регионов. В том числе и что касается ледокольного флота.