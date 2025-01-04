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Олег Артюков

В Германии рассказали о сделке России и Индии, которую Запад не предугадал

2:36
Экономика

Страны Запада ввели множество санкций в отношении России, надеясь, что это нанесёт серьёзный ущерб её экономике. Однако, по словам немецких журналистов, даже в условиях ограничений Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Недавно Россия заключила крупную сделку, говорится в материале издания Blackout News. И она стала сюрпризом для западных государств.

"Это горькая неудача для западных санкций. Россия заключила с Индией нефтяную сделку на сумму 13 миллиардов долларов в год. Соглашение предусматривает поставку 500 000 баррелей нефти в день — это около 0,5 процента всех мировых поставок. Это ослабляет эффект западных санкций против правительства Владимира Путина", — отмечает автор немецкого издания.

С 2022 года Индия резко увеличила импорт нефти из России. Также значительно вырос экспорт нефтепродуктов индийскими компаниями в государства Европейского сообщества. Таким образом, происходит обход западных санкций.

Нью-Дели закупает энергоносители у РФ, перерабатывает их и перепродает в Европу, где пытаются отказаться от российского топлива.

Недавно заключённая сделка между Москвой и её индийскими партнёрами рассматривается как весьма значительная и крайне неприятная для санкционного режима.

В Германии отметили, что государства Группы семи ищут способы обеспечить соблюдение нефтяных санкций против РФ. Однако проблема в том, что огромные партии российских энергоносителей скупают не только Индия, но и другие страны, например, Китай.

"Индия, Китай и другие страны пользуются ситуацией, чтобы покупать у России дешёвую нефть и газ. В этом году ЕС закупил на индийских нефтеперерабатывающих заводах на 20 процентов больше нефтепродуктов. Известно, что эти НПЗ покупают российскую нефть. Прямой импорт российской нефти запрещён, но продукты нефтепереработки, такие как бензин и дизельное топливо, из третьих стран не подпадают под ограничения", — говорится в материале.

Россия также использует другие хитрости. Западная техника, попавшая под ограничения, поступает в Россию через дружественные страны. Это снижает эффективность санкций. Как будто в этом есть что-то плохое, заметим.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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