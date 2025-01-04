Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара

В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара

Недавно избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предложил решение проблемы государственного долга США. Он считает, что погасить его можно с помощью криптовалюты, причём разом.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин на клавиатуре ноутбука

Лидер России Владимир Путин также неожиданно высказался о биткоинах, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Путин и Трамп неожиданно пришли к согласию", — считает его автор.

Он напомнил, Путин в одном из своих недавних выступлений заявил, что появление новых финансовых инструментов — это естественный процесс. Поэтому никто не может запретить использование биткоина или других электронных средств расчёта.

Заявление Путина вызвало резонанс, так как ранее считалось, что он не очень высоко оценивает криптовалюты. Однако это не стало концом сюрпризов.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российские компании активно используют биткоин для международных расчётов и обхода санкций. Ожидается, что в 2025 году количество таких сделок значительно увеличится.

"Многие страны относятся к криптовалютам с недоверием и поэтому не спешат их покупать. На этом фоне действия России вызывают удивление", — отмечает автор материала.

По его словам, после заявлений Путина и Трампа курс биткоина резко вырос и достиг новых максимумов. Если Россия и США заранее сделали запасы этой расчётной единицы, то они смогли на этом хорошо заработать. В то же время у автора материала возникли вопросы к монетарной политике его страны.

Если Россия и США проявляют большой интерес к криптовалютам, то Китай ведёт себя крайне пассивно. Многие китайские эксперты недоумевают, почему Пекин до сих пор не обратил внимание на биткоин и не создал криптовалютные резервы. Они считают, что пока Китай будет медлить, Москва и Вашингтон уйдут далеко вперёд и это принесёт им большую прибыль. Похоже, что Китай пока не собирается инвестировать в такие активы.

"Китай упускает огромное богатство", — считает автор материала.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюта не должна рассматриваться в качестве средства расчётов внутри России.

"Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов – нет", – сказала она.

По словам главы регулятора, с точки зрения сохранности стоимости криптовалюта является волатильным активом. Её также нельзя использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации с теми же валютными курсами, например.