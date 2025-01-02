После прекращения транзита газа через Украину у россиян появился повод для радости

ЕC предстоит решить проблему недопоставок газа после прекращения транзита через Украину. Населению России беспокоится не о чём, наоборот есть повод для радости.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Что для РФ означает потеря украинского транзита газа

Для снабжения восточной Европы газом в советские времена был построен газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Сейчас действует только один выход из РФ — через оккупированную Суджу. Эта ветка идёт через Украину в Словакию, где разделяется на два ответвления, ведущих в Чехию и Австрию. Есть ответвление также с Украины в Приднестровье.

За прошедший год по этой трубе Европа получила около 14 млрд куб. м. газа, в 2020 году — 65 млрд куб. м. "Газпром" уступил долю рынка Норвегии и США. На пике хороших отношений доля российского газа в ЕС составляла около 35%, сейчас сократилась примерно до 8%.

По расчетам Reuters, Россия с потерей украинского транзита недополучит около 5 млрд долл. дохода в следующем году, исходя из среднего прогноза цены на газ российского правительства в 339 долларов за 1 тыс. куб. м. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" это "переживёт". На самом деле, настала пора полностью газифицировать РФ. Для россиян блокада "Газпрома" — это надежда на то, что газ будет всем нам и дёшево. Это вернёт население в сельскую местность, что в перспективе решит демографическую проблему.

В ЕС уверяют, что не пострадают от прекращения транзита газа через Украину

Пострадают, на первый взгляд, Словакия и Австрия, которые получали около 3 млрд куб. м от "Газпрома" в год каждая, что составляет большую часть их потребностей. Правда, "Газпром" прекратил поставки австрийской OMV в середине ноября из-за финансового спора, но объемы прокачки по маршруту оставались стабильными, поскольку в дело вступили другие покупатели.

Словакия, между тем, заявила, что не так уж и пострадает, так как диверсифицировала контракты на поставку. Её основной покупатель газа SPP имеет контракты на поставки с BP, Eni, ExxonMobil, RWE и Shell.

Вероятно, скоро выпавшие объёмы поставок будут перераспределены на другие трубопроводы. В частности, увеличатся поставки по "Турецкому потоку" и далее в Болгарию, Сербию или Венгрию. Если Европу прижмёт, то возможно открытие ветки "Ямал-Европа" через Белоруссию и Польшу или даже ветки "Северного потока". Эксперты называют и такой вариант — через некоторое время транзит через Украину возобновится без контракта Киева с "Газпромом". Контракт будет заключён с новым собственником украинской ГТС (возможно, из США), и он уже будет ей платить за транзит.

Bloomberg пишет, что в условиях ограниченного предложение газа Европе всё равно придется заменить около 5% выпавших объёмов, и возможно, в большей степени полагаться на хранилища, запасы газа в которых упали ниже среднего уровня для этого времени года. Изменения в логистике, так или иначе, но отразятся на цене на трубопроводный газ и на СПГ в сторону повышения.

Главные пострадавшие — Украина и Молдавия

Киевский режим потеряет 1 млрд долл. в год на транзитных сборах. В Киеве уверяют, что не используют российский транзитный газ, а давно перешли на собственный или реверсный газ из ЕС.

Самым пострадавшим игроком выглядит Молдавия. Россия поставляла в Приднестровье 2 млрд куб. м. газа в год, и на нём работала Молдавская ГРЭС, которая поставляла дешёвую электроэнергию на правый берег Днестра. С нового года отопление в ПМР отключено, ГРЭС перешла на уголь, запасов которого хватит на полтора месяца. Молдавии достаточно признать долг перед "Газпромом" и начать его выплачивать, чтобы возобновить поставки через "Турецкий поток". Если Кишинёв этого не сделает, то проиграет выборы в парламент, обеспечив приход пророссийских сил.

Пока Кишинёв намерен поставить Тирасполь на колени, считая, что без российского газа регион не выстоит, а у правого берега есть альтернатива. Но Тирасполь спокоен, как удав. Вероятно, ему объяснили в Москве, что нужно потерпеть и/или переходить на вариант Кишинёва.

"Молдовагаз" сообщила в четверг, что совместно с Energocom "готова оказать содействие "Тираспольтрансгазу" в организации закупок природного газа "на любой европейской газовой платформе". Газ будет поступать по Трансбалканскому трубопроводному коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки соединения Каушаны, поясняет "Молдовагаз" в пресс-релизе.

Но этот газ будет в два-три раза дороже, чем был российский, и протестных настроений в Приднестровье, как в Молдавии, он не отменит.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 16 %, в российских — 71 %. На «Газпром» приходится 12 % мировой и 68 % российской добычи газа.



Газовые конфликты между Россией и Украиной — конфликты, связанные с поставками российского природного газа на Украину и транспортировкой российского природного газа в Европу через территорию Украины. В 2020 году через Украину в ЕС было транспортировано 55,8 млрд м³ российского газа, что стало самым низким показателем за семь лет.С 1 января 2025 года транзит российского природного газа через газотранспортную систему Украины был прекращён.

