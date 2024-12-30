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Олег Артюков

В Британии Севморпуть назвали Арктическим Шелковым путём

2:41
Экономика

Когда речь заходит о международной торговле, на ум сразу приходит Суэцкий канал, который играет важную роль в мировой экономике.

Ледокол
Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ледокол

Однако в ближайшем будущем у России и Китая может появиться не менее важный торговый маршрут, известный как "Арктический Шелковый путь" (российскую часть этого маршрута называют Северным морским путём), сообщает британское издание Daily Express.

Эксперты считают, что этот маршрут может сократить время в пути для судов, следующих из Китая в Европу, на две недели. Неудивительно, что новый международный торговый маршрут, получивший название "Арктический Шелковый путь", привлекает всё больше внимания.

Автор Daily Express отмечают, что этот маршрут — масштабный проект стоимостью 240 миллиардов фунтов стерлингов, который реализуется под руководством России и Китая. Цель проекта — создать более быстрый и эффективный судоходный маршрут между Европой и Азией, который станет альтернативой Суэцкому каналу и мысу Доброй Надежды.

Россия инвестирует миллиарды долларов в развитие инфраструктуры, необходимой для этого маршрута, включая порты, электростанции и даже целые города. Для обеспечения круглогодичного прохода через арктические льды был создан новый флот атомных ледоколов.

Эти современные корабли могут работать в экстремальных условиях, прокладывая пути для грузовых судов в самых суровых условиях на Земле. Проект не только создаёт новый судоходный маршрут, но и открывает доступ к огромным арктическим богатствам.

"Проект также задействует колоссальные природные ресурсы Арктики, включая запасы нефти и газа, которые оцениваются в 28 триллионов фунтов стерлингов", — сообщают в Британии.

Обозреватель Daily Express отмечает, что Россия рассматривает Арктику как ключ к своему экономическому будущему. Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно назвал регион ресурсной базой России XXI века.

С геополитической точки зрения этот маршрут также даёт Москве и её ключевому партнёру Китаю значительное преимущество. Западные правительства опасаются, что Москва и Пекин получат полный контроль над регионом и доступ к его ресурсам.

"Западные правительства опасаются усиления влияния, которое может оказать это партнёрство, поскольку маршрут обеспечивает прямой доступ в Европу и Северную Америку для российских и китайских судов", — сообщает автор материала.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай арктика
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