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Олег Артюков

В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране

2:40
Экономика

В последние годы Россия сталкивается с экономическими ограничениями со стороны западных стран, которые пытаются нанести ущерб её экономике. В условиях санкций российские компании вынуждены избавляться от своей собственности за рубежом. Однако есть и исключения — "Росатом" планирует инвестировать в завод в Нижней Саксонии, говорится в материале немецкого издания Junge Welt.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

Его автор отмечает, что "Росатом", который является лидером на мировом рынке ядерных технологий, планирует инвестировать в завод по производству топливных элементов для атомных электростанций в Лингене, Нижняя Саксония. Это вызывает удивление, учитывая текущую ситуацию.

Многие в Германии задаются вопросом, может ли эта сделка состояться и разрешено ли это вообще. Однако судя по всему, это возможно. В отличие от нефти и природного газа, Брюссель не принимает никаких мер против сделок по ядерным технологиям и обогащённому урану между Россией и ЕС. Венгрия саботирует санкции в этой области своим вето, а Франция выступает против из-за своих интересов в атомной промышленности.

Топливные элементы для легководных реакторов производятся в Лингене с 1979 года. Первоначально покупателями были в основном операторы атомных электростанций в Германии и других странах ЕС. Сотрудничество было налажено с Советским Союзом, а после его распада в декабре 1991 года — с Россией.

Обогащённый уран, необходимый для производства топливных элементов, поставляется в Линген из России. В обратном направлении следуют радиоактивные материалы.

Несмотря на санкции, Россия остаётся мировым лидером в области ядерных технологий. В настоящее время российские компании строят за рубежом более десяти АЭС. Кроме того, она обладает 44 процента мировых мощностей по обогащению урана, что делает её ключевым игроком на рынке.

В Германии пришли к выводу, что санкции не работают.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что санкции против "Росатома" могут поставить под угрозу ядерную безопасность, поскольку российская компания предоставляет свои услуги во многих странах.

По его словам, "Росатом" является одним из крупнейших поставщиков ядерных реакторов в мире и его клиентам нелегко отказаться от них.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
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