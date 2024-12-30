США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно стало известно, что Индия получила из британских хранилищ сто тонн золота. Это событие стало уникальным для Нью-Дели, который долгое время доверял хранение своих золотых запасов западным банкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

История с индийским золотым запасом получила неожиданное продолжение, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baidu.

"Несмотря на успешное получение ста тонн золота из Банка Англии, индийские власти столкнулись с трудностями", — сообщает его автор.

После того как Индия вернула драгметалл из Великобритании, она попыталась повторить этот шаг с США. Некоторое количество индийских золотых резервов находится в американских банках, и на запрос о их возвращении Нью-Дели получил неожиданный ответ.

Как сообщает автор материала, американцы отклонили просьбу и не хотят возвращать слитки.

"Резервный банк Индии пытается вернуть свои золотые резервы, которые хранятся в хранилищах по всему миру. Несмотря на успешное получение ста тонн золота из Великобритании, процесс застопорился, когда дело дошло до переговоров с Федеральной резервной системой США", — говорится в материале.

В Китае отмечают, что в последнее время вывоз золота из западных хранилищ приобрёл глобальные масштабы. Ряд африканских и азиатских стран объявили о таких намерениях, представители Европы также начали обсуждать этот вопрос. Это вызывает недовольство у США и Великобритании, которые не хотят расставаться с драгоценным металлом и предпочитают держать его при себе, так как золото может быть использовано в качестве альтернативы долларам, фунтам и другим западным валютам.

Западные эксперты считают, что за происходящим стоит Россия. Они полагают, что именно она спровоцировала перемещение драгметалла с Запада на Восток. Президент Владимир Путин неоднократно говорил об опасности чрезмерной зависимости от доллара, в то же время РФ активно наращивает свои золотые запасы.

А после того, как США и ЕС ввели против неё санкции и заморозили резервы, многим стало ясно, что хранить золото в Соединённых Штатах и Британии небезопасно. В Китае считают, что Путин должен быть доволен таким осознанием.

"В современном мире золото — это не только символ богатства, но и ключевой компонент национальных стратегических ресурсов", — считает автор материала.