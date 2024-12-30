Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок

4:49 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В середине 1960-х годов в Советском Союзе возникла потребность в широкофюзеляжном самолёте на 250 — 350 пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ильюшин Ил-86 51483207068, Москва - Домодедово RP3110

Широкофюзеляжным принято называть те самолёты, у которых между тремя рядами кресел есть два прохода. И в октябре 1967 года Совет министров СССР принял постановление о разработке такого лайнера.

За работу сели инженеры Конструкторского бюро Ильюшина. И в начале марта 1972 года стартовали работы по самолёту Ил-86. Надо сказать, что уже через четыре года первый опытный образец поднялся в воздух. Ещё через год его показали на знаменитом международном авиасалоне в Ле Бурже во Франции. Ещё через год — осенью 1978 года закончились испытания на заводе, и были начаты сертификационные.

А в конце 1980 года лайнер Ил-86 впервые перевёз пассажиров. Первый рей состоялся из Москвы в Ташкент. Характерно, что ещё через год — в 1989-м году этот самолёт установил 18 мировых рекордов скорости в полёте по замкнутому маршруту с нагрузкой до 80 т.

О чём речь

Ил-86 — это легендарный самолёт, который на протяжении многих лет был символом гражданской авиации СССР. Созданный в ОКБ имени Ильюшина, он стал первым советским широкофюзеляжным самолетом, способным перевозить большое количество пассажиров на дальние расстояния.

История эксплуатации

Ил-86 широко использовался авиакомпаниями СССР и России для внутренних и международных рейсов. Однако с распадом СССР и появлением более современных моделей, эксплуатация Ил-86 постепенно сокращалась. К началу 2010-х годов большинство самолётов этого типа было выведено из эксплуатации.

Выпускался этот гигант с 1979 г. по 1997-й в Воронеже. Всего с конвейера авиационного завода сошло 106 различных модификаций Ил-86. Также надо отметить, что три лайнера продали в Китай. Ну и не лишним будет сказать, что несколько самолётов работают в качестве воздушного командного пункта для управления войсками на случай ядерного конфликта.

Конструкция и характеристики

Широкий фюзеляж: отличительной особенностью Ил-86 является широкий фюзеляж, позволяющий разместить на борту до 350 пассажиров.

Четыре двигателя: самолёт оснащён четырьмя мощными турбореактивными двигателями, обеспечивающими высокую тягу и надёжность.

Дальность полёта: Ил-86 способен преодолевать расстояния до 4000 километров, что позволяло ему выполнять рейсы на значительные расстояния.

Комфорт: салон Ил-86 был оснащён современными системами кондиционирования воздуха, что обеспечивало высокий уровень комфорта для пассажиров.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Большая пассажировместимость. Высокая надёжность. Комфортабельный салон.

Недостатки

Высокий расход топлива. Затруднительное обслуживание из-за сложности конструкции. Шумные двигатели

Ил-86 сегодня

В настоящее время большинство Ил-86 выведено из эксплуатации. Однако некоторые самолёты этого типа всё ещё используются в качестве грузовых или для специальных целей. Также существуют проекты по модернизации Ил-86, которые позволят продлить срок службы этих самолётов.

Вывод

Век Ил-86 был весьма недолог. Причины здесь, прежде всего, в том, что двигатели НК-86 оказались довольно шумными и неэкономичными. Однако именно этот самолёт стал первым отечественным аэробусом. Им гордились и считали его большим достижением авиационной промышленности страны.

Ил-86 — это важная страница в истории советской и российской авиации. Этот самолёт сыграл значительную роль в развитии гражданской авиации и оставил свой след в сердцах многих пассажиров. Несмотря на то, что его время прошло, Ил-86 навсегда останется символом эпохи.

Уточнения

Авиационный комплекс имени С В Ильюшина — опытно-конструкторское бюро одно из ведущих предприятий СССР и России по разработке самолётов гражданского и военного назначения. Находится в Москве. Головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».



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На борту Ил-86