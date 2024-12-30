Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок

4:49
Экономика » Производство » Авиация

В середине 1960-х годов в Советском Союзе возникла потребность в широкофюзеляжном самолёте на 250 — 350 пассажиров.

Ильюшин Ил-86 51483207068, Москва - Домодедово RP3110
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильюшин Ил-86 51483207068, Москва - Домодедово RP3110

Широкофюзеляжным принято называть те самолёты, у которых между тремя рядами кресел есть два прохода. И в октябре 1967 года Совет министров СССР принял постановление о разработке такого лайнера.

За работу сели инженеры Конструкторского бюро Ильюшина. И в начале марта 1972 года стартовали работы по самолёту Ил-86. Надо сказать, что уже через четыре года первый опытный образец поднялся в воздух. Ещё через год его показали на знаменитом международном авиасалоне в Ле Бурже во Франции. Ещё через год — осенью 1978 года закончились испытания на заводе, и были начаты сертификационные.

А в конце 1980 года лайнер Ил-86 впервые перевёз пассажиров. Первый рей состоялся из Москвы в Ташкент. Характерно, что ещё через год — в 1989-м году этот самолёт установил 18 мировых рекордов скорости в полёте по замкнутому маршруту с нагрузкой до 80 т.

О чём речь

Ил-86 — это легендарный самолёт, который на протяжении многих лет был символом гражданской авиации СССР. Созданный в ОКБ имени Ильюшина, он стал первым советским широкофюзеляжным самолетом, способным перевозить большое количество пассажиров на дальние расстояния.

История эксплуатации

Ил-86 широко использовался авиакомпаниями СССР и России для внутренних и международных рейсов. Однако с распадом СССР и появлением более современных моделей, эксплуатация Ил-86 постепенно сокращалась. К началу 2010-х годов большинство самолётов этого типа было выведено из эксплуатации.

Выпускался этот гигант с 1979 г. по 1997-й в Воронеже. Всего с конвейера авиационного завода сошло 106 различных модификаций Ил-86. Также надо отметить, что три лайнера продали в Китай. Ну и не лишним будет сказать, что несколько самолётов работают в качестве воздушного командного пункта для управления войсками на случай ядерного конфликта.

Конструкция и характеристики

  • Широкий фюзеляж: отличительной особенностью Ил-86 является широкий фюзеляж, позволяющий разместить на борту до 350 пассажиров.
  • Четыре двигателя: самолёт оснащён четырьмя мощными турбореактивными двигателями, обеспечивающими высокую тягу и надёжность.
  • Дальность полёта: Ил-86 способен преодолевать расстояния до 4000 километров, что позволяло ему выполнять рейсы на значительные расстояния.
  • Комфорт: салон Ил-86 был оснащён современными системами кондиционирования воздуха, что обеспечивало высокий уровень комфорта для пассажиров.

Преимущества и недостатки

Преимущества

  1. Большая пассажировместимость.
  2. Высокая надёжность.
  3. Комфортабельный салон.

Недостатки

  1. Высокий расход топлива.
  2. Затруднительное обслуживание из-за сложности конструкции.
  3. Шумные двигатели

Ил-86 сегодня

В настоящее время большинство Ил-86 выведено из эксплуатации. Однако некоторые самолёты этого типа всё ещё используются в качестве грузовых или для специальных целей. Также существуют проекты по модернизации Ил-86, которые позволят продлить срок службы этих самолётов.

Вывод

Век Ил-86 был весьма недолог. Причины здесь, прежде всего, в том, что двигатели НК-86 оказались довольно шумными и неэкономичными. Однако именно этот самолёт стал первым отечественным аэробусом. Им гордились и считали его большим достижением авиационной промышленности страны.

Ил-86 — это важная страница в истории советской и российской авиации. Этот самолёт сыграл значительную роль в развитии гражданской авиации и оставил свой след в сердцах многих пассажиров. Несмотря на то, что его время прошло, Ил-86 навсегда останется символом эпохи.

Уточнения

Авиационный комплекс имени С  В  Ильюшина — опытно-конструкторское бюро одно из ведущих предприятий СССР и России по разработке самолётов гражданского и военного назначения. Находится в Москве. Головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

На борту Ил-86
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы воронеж
Обсудить
Новости Все >
5 зимних ошибок, которые могут испортить даже самый идеальный макияж
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Как сода влияет на кислотно-щелочной баланс организма
Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита
Косметика с истёкшим сроком годности: угроза не только красоте
2 главных причины, почему пора искать нового фитнес-тренера
Опровергните миф о заливной рыбе с этим рецептом
Народное средство, которое может навредить вашим растениям
Ремонт стен без хлопот: всё, что нужно знать о машинной штукатурке
Как учёные перепутали земные микроорганизмы с инопланетной жизнью
Сейчас читают
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Последние материалы
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Как сода влияет на кислотно-щелочной баланс организма
Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита
Косметика с истёкшим сроком годности: угроза не только красоте
2 главных причины, почему пора искать нового фитнес-тренера
Опровергните миф о заливной рыбе с этим рецептом
Народное средство, которое может навредить вашим растениям
Ремонт стен без хлопот: всё, что нужно знать о машинной штукатурке
Как учёные перепутали земные микроорганизмы с инопланетной жизнью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.