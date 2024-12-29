Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты

3:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В Южной Корее потерпел крушение самолёт Boeing 737-800 со 175 пассажирами.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

Авария произошла при посадке в воздушной гавани Муан, лайнер пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за столкновения с птицами. Выжили лишь двое.

А сегодня же в Норвегии произошёл ещё один авиаинцидент с самолётом Boeing 737-800. Вскоре после вылета из Осло лайнер компании KLM совершил аварийную посадку.

По информации местной прессы, во время посадки лётчики заметили дым в левом двигателе. После приземления пилоты потеряли контроль над машиной, которая выкатилась за пределы ВПП и остановилась в траве.

"Рано называть причину, мы проводим расследование", — сказал начальник местной полиции. На борту все 182 человека, включая экипаж, остались целы.

Однако хотя "Боинг" 737-800 и упоминался в нескольких крупных авиакатастрофах последнего времени, он считается очень надёжным самолётом. И связано это скорее с количеством самолётов в эксплуатации, чем с конструктивными недостатками.

О чём речь

Boeing 737-800 — это популярная модификация самолёта семейства Boeing 737, одного из самых массово производимых пассажирских самолётов в мире. Эта модель принадлежит к серии Next Generation (737NG), которая является модернизацией предыдущих версий самолёта.

Основные характеристики Boeing 737-800

Тип: узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолёт.

Длина самолёта: 39,5 м.

Размах крыла: 35,8 м.

Пассажировместимость

В типичной двухклассной компоновке — 162 пассажира.

В одноклассной компоновке — до 189 пассажиров.

Дальность полёта: до 5 765 км.

Крейсерская скорость: около 840 км/ч.

Двигатели: два турбореактивных двигателя CFM56-7B производства CFM International.

Экипаж: 2 пилота.

Особенности

Технологии — Boeing 737-800 оснащён современным авионическим оборудованием, улучшенной системой навигации и топливной эффективностью по сравнению с предыдущими версиями. Популярность — используется многими авиакомпаниями по всему миру, в частности для коротких и среднепротяжённых рейсов. Гибкость в эксплуатации — подходит для работы как на крупных международных маршрутах, так и на региональных линиях.

Вывод

Boeing 737-800 обладает современными технологиями и системами, которые обеспечивают безопасность полётов и комфорт для пассажиров. Внутри салона просторные кресла с регулируемыми спинками и подлокотниками.

Данный самолёт широко используется авиакомпаниями по всему миру для выполнения коротких и средних рейсов. Он также пользуется популярностью среди частных владельцев и бизнес-авиации.

Boeing 737-800 продолжает развиваться и совершенствоваться, чтобы соответствовать современным требованиям авиапассажиров. Он остается одним из самых надёжных и удобных самолётов в своём классе и продолжает быть востребованным в мире авиации.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния). Место дислокации основных производственных мощностей и одновременно с этим место рождения корпорации — Сиэтл (штат Вашингтон).



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