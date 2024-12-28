U.Today: у России будет существенное преимущество при отказе от доллара

Несколько дней назад глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о том, что Россия использует биткоин в международных торговых операциях.
Эта электронная валюта позволяет обойти западные санкции, и, по прогнозам, в 2025 году количество таких сделок будет расти.
В мире происходит интересная ситуация: всё больше стран отказываются от использования американского доллара в пользу альтернативных валют. И у России в таких условиях есть значительное стратегическое преимущество, отмечается в материале издания U.Today.
"Переход от доллара США к стандарту биткоина может серьёзно повлиять на фиатные валюты", — считает его автор.
Он подчёркивает, что американская финансовая система имеет ряд серьёзных недостатков. Доллар США не обеспечен материальными активами, такими как золото. Вместо этого он опирается на доверие к американскому правительству, а с этим есть проблемы.
Такие страны, как Россия, всё чаще обращаются к альтернативным валютам, что приводит к снижению доли доллара в мировых резервах и уменьшению спроса на него. В результате США становится всё труднее обслуживать свой огромный государственный долг и выпускать новые долговые обязательства.
Биткоин может стать альтернативой доллару. Если эта необычная валюта продолжит набирать популярность в мире, то у США возникнут серьёзные проблемы.
"Основная причина — фиксированное предложение биткоина и его децентрализованная природа. Эти факторы сами по себе ограничивают способность любой страны контролировать экономику через печатание денег или накопление долга", — отмечает аналитик.
Россия находится в выгодном положении для перехода на стандарт биткоина. В отличие от США и других западных стран, у неё небольшой государственный долг, что даёт ей значительное преимущество и делает её менее уязвимой к финансовым потрясениям.
"США столкнутся с серьёзными проблемами из-за сокращения долларовых резервов… Россия же находится в лучшем положении, поскольку у неё практически нет долгов, есть избыток дешёвой энергии и она является крупнейшим производителем сырья в мире", — считает автор материала.
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