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Олег Артюков

Telepolis: хранилища газа в Европе пустеют быстрее, чем ожидалось

Европейские хранилища газа пустеют быстрее, чем ожидалось
2:31
Экономика

В начале 2025 года ряд стран Европейского союза столкнётся с прекращением поставок газа из России. Причиной станет отказ Украины продлевать контракт на транзит энергоносителей из Российской Федерации.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

В связи с этим на европейских биржах наблюдается рост цен на топливо, а запасы газа в хранилищах опустошаются быстрее, чем ожидалось. Это вызывает опасения относительно перспективы холодной зимы и возможного ухудшения условий жизни в плохо отапливаемых домах, говорится в материале издания Telepolis.

"Новый год уже не за горами, и для некоторых стран ЕС он, вероятно, положит конец поставкам газа из России. Это означает, что такие страны, как Словакия, могут быть отрезаны от важного источника энергии всего за несколько дней", — пишет автор немецкого издания.

Он отмечает, что в последнее время в Европе усилилось чувство неопределённости. Всего за неделю цена на газ выросла более чем на шесть евро и достигла уровня более 45 евро за мегаватт-час. Кроме того, запасы газа в хранилищах государствах Европейского союза резко сокращаются.

На конец декабря они были заполнены лишь на 76 процентов, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял более 95 процентов. Прогнозы погоды не предвещают европейцам ничего хорошего. Ожидается, что зима будет довольно холодной, и вместе с этим потребление газа значительно увеличится.

Однако в Кремле заявили о готовности продолжить поставки газа в Европу через альтернативные маршруты, такие как газопровод "Турецкий поток". Также топливо доставляется танкерами в виде сжиженного природного газа (СПГ). В этом году, к слову сказать, Европа увеличила экспорт СПГ из России до 16,5 миллионов тонн.

"Президент Владимир Путин также заявил, что Россия готова возобновить поставки газа по последнему оставшемуся отрезку газопровода "Северный поток"", — отметил автор немецкого издания.

Ситуация вызывает беспокойство в Германии. Там не исключают, что сокращение поставок российского газа приведёт к резкому росту цен на электричество. Ситуация усугубляется тем, что в ФРГ снижается производство ветровой энергии.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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