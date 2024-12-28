Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией

Финляндия следовала международным правилам при аресте танкера Eagle S в Финском заливе. Если вина судна в повреждении кабеля не будет доказана, то Финляндия заплатит компенсацию.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев, комментируя Pravda. Ru арест Финляндией танкера Eagle S, плавающего под флагом Островов Кука и принадлежащего собственнику в ОАЭ, отметил, что ответные правовые действия будут принимать:

1. Собственник судна.

2. Государство порта приписки — Острова Кука, так как на территории этого судна действует законодательство Островов Кука.

Эксперт отметил, что с точки зрения международного права Финляндией "всё было сделано в рамках международных правил мореплавания и использования морских судов". Сергей Кубанцев напомнил, что танкеру предложили войти в территориальные воды Финляндии, и там уже служба морской безопасности Финляндии поднялась на борт и фактически ограничила дальнейшее передвижение судна.

Последующие действия, по словам Сергея Кубанцева, зависят от результатов расследования инцидента.

Если финские органы докажут, что судно умышленно или неумышленно повредило кабель, то будут разбираться с командой, но судно всё равно будет возвращено собственнику с грузом, при этом убытки от незапланированной стоянки не возместят.

при этом убытки от незапланированной стоянки не возместят. Если же судно будет отпущено безо всяких претензий, то собственник предъявит иск или требование о возмещении убытков. Судно фрахтуется определённой суммой за день. Каждый день простоя — увеличивает затраты на зарплату команде, и транспортные расходы. Владелец предъявит к властям Финляндии. Дальше уже это будет судебное дело.

Эксперт считает ситуацию сложной. Он пояснил, что есть много вопросов по поднятой у Eagle S якорной цепи без якоря, как говорят власти "в зоне судоходства", где стоянка судов запрещена.

"Есть чётко определённые правила стоянки судов в судоходной зоне, правила плавания и стоянки судов в акватории морского порта. И всё описано, где они на рейде могут стоять, и все навигационные карты показывают чётко зону стоянки, зону судоходства. И в зоне судоходства нельзя стоять на стоянке на якоре. Почему якорь был опущен у судна? ", — отметил эксперт.

Сергей Кубанцев не исключает, что вся эта ситуация "вброс" Финляндии, так как идёт массовая информационная война, и сложно найти в мире за последние 10 лет"какое-нибудь неблагоприятное событие, в котором бы Российская Федерации не была задействована в негативном плане". Яркий пример — подрыв "Северного потока", который как полагают на Западе — подорвала сама Россия якобы для того, чтобы недружественным странам не поступал газ. Эксперт посоветовал всегда искать в спорных случаях, кому это выгодно:

"На самом деле, в нашем случае 6000 человек остались без интернета. Это, наверное, России как-то не то, что не выгодно, это абсолютно никак не влияет на российские интересы. И сомнительно по этой причине ставить под удар свою репутацию".

Танкер Eagle S был задержан два дня назад по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Пограничные службы попросили команду Eagle S поднять якорь, однако на поверхности оказалась только якорная цепь. По следам инцидента, ЕС объявил о санкциях на российский "теневой флот", а Финляндия потребовала увеличить присутствие сил НАТО в Балтийском море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о задержании танкера, "это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента".

Уточнения

Теневой флот России — корабли, используемые для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций, введённых в связи со вторжением России на Украину.

