Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией

Финляндия следовала международным правилам при аресте танкера Eagle S в Финском заливе. Если вина судна в повреждении кабеля не будет доказана, то Финляндия заплатит компенсацию.
Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев, комментируя Pravda. Ru арест Финляндией танкера Eagle S, плавающего под флагом Островов Кука и принадлежащего собственнику в ОАЭ, отметил, что ответные правовые действия будут принимать:
1. Собственник судна.
2. Государство порта приписки — Острова Кука, так как на территории этого судна действует законодательство Островов Кука.
Эксперт отметил, что с точки зрения международного права Финляндией "всё было сделано в рамках международных правил мореплавания и использования морских судов". Сергей Кубанцев напомнил, что танкеру предложили войти в территориальные воды Финляндии, и там уже служба морской безопасности Финляндии поднялась на борт и фактически ограничила дальнейшее передвижение судна.
Последующие действия, по словам Сергея Кубанцева, зависят от результатов расследования инцидента.
Эксперт считает ситуацию сложной. Он пояснил, что есть много вопросов по поднятой у Eagle S якорной цепи без якоря, как говорят власти "в зоне судоходства", где стоянка судов запрещена.
"Есть чётко определённые правила стоянки судов в судоходной зоне, правила плавания и стоянки судов в акватории морского порта. И всё описано, где они на рейде могут стоять, и все навигационные карты показывают чётко зону стоянки, зону судоходства. И в зоне судоходства нельзя стоять на стоянке на якоре. Почему якорь был опущен у судна? ", — отметил эксперт.
Сергей Кубанцев не исключает, что вся эта ситуация "вброс" Финляндии, так как идёт массовая информационная война, и сложно найти в мире за последние 10 лет"какое-нибудь неблагоприятное событие, в котором бы Российская Федерации не была задействована в негативном плане". Яркий пример — подрыв "Северного потока", который как полагают на Западе — подорвала сама Россия якобы для того, чтобы недружественным странам не поступал газ. Эксперт посоветовал всегда искать в спорных случаях, кому это выгодно:
"На самом деле, в нашем случае 6000 человек остались без интернета. Это, наверное, России как-то не то, что не выгодно, это абсолютно никак не влияет на российские интересы. И сомнительно по этой причине ставить под удар свою репутацию".
Танкер Eagle S был задержан два дня назад по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Пограничные службы попросили команду Eagle S поднять якорь, однако на поверхности оказалась только якорная цепь. По следам инцидента, ЕС объявил о санкциях на российский "теневой флот", а Финляндия потребовала увеличить присутствие сил НАТО в Балтийском море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о задержании танкера, "это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента".
Теневой флот России — корабли, используемые для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций, введённых в связи со вторжением России на Украину.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.