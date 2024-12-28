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Олег Артюков

Французский экономист назвал беспрецедентным перемещение капитала из Европы в США

Экономика

В настоящее время наблюдается беспрецедентный отток капитала из Европы в США, как заявил французский экономист Давид Бавре в интервью изданию Le Figaro. По его мнению, ухудшение экономической ситуации в Европе связано с тем, что европейские страны потакают политике США.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

По словам экономиста, они объединились, чтобы грабить Европу: "Мы осознаём, что Китай покупает российскую нефть по крайне низкой цене, но мы не отдаём себе отчёт в том, как происходит отток капитала из Европы в США через… оборону — 75% оружия, закупленного для Украины, произведено не в Европе, а также через энергетику…"

Бавре заявил, что никого не обвиняет, но констатирует факт: сейчас европейские страны покупают сжиженный природный газ в 5-10 раз дороже, чем ранее покупали в России.

"И программное обеспечение для искусственного интеллекта обойдётся нам в целое состояние, потому что есть семь крупных американских транснациональных компаний, которые ежегодно инвестируют 250 миллиардов долларов в это программное обеспечение, и однажды они предъявят нам счёт", — сказал экономист.

По его мнению, также стоит упомянуть IRA (Закон о снижении инфляции, принятый в США в августе 2022 года) — налоговую программу, которая предполагает, что европейская промышленность будет развиваться не в Европе, а в США, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"И вы понимаете, что происходит беспрецедентный отток капитала. Но не нужно обвинять в этом США, нам следует винить только самих себя", — сказал Бавре.

Стоит отметить, что Закон о снижении инфляции был принят действующей администрацией. И лидеры европейских государств поначалу заявляли о том, что этот закон может навредить отношениям с США.

Дело в том, что в нем предусматриваются льготы для высокотехнологичных компаний. Например, производителей электромобилей и компонентов для них. То есть стимулируется перенос производства в Соединённые Штаты.

Впрочем, довольно быстро лидеры европейских стран перестали демонстрировать своё недовольство американским законом. По крайней мере, публично.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп требует от Евросоюза увеличения импорта из Соединённых Штатов, дабы устранить дисбаланс в торговле. Иначе он готов поднять пошлины на экспортируемые из Европы товары.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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