Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Вучич пообещал избавить ЕС от литиевой зависимости

2:51
Экономика

Сербский лидер заявил о готовности страны помочь Европейскому союзу снизить зависимость от поставок лития из Китая, Австралии и Южной Америки.

Несколько литий-железо-фосфатных элементов
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Несколько литий-железо-фосфатных элементов

В интервью немецкому изданию Handelsblatt президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова обеспечить ЕС необходимым количеством лития. Это позволит снизить зависимость региона от импорта и обеспечить стабильность в сфере производства электромобилей.

Издание "Нефть и капитал" напоминает, что ЕС зависит от импорта лития из Австралии, Китая и стран Латинской Америки. В июне стороны предварительно договорились о поставках 69 тысяч тонн лития из Сербии в Европу. Это обеспечит производство более миллиона электромобилей. Сербия может занять около 17 процентов европейского рынка лития.

В 2022 году правительство Сербии приняло решение восстановить лицензию австралийско-британского концерна Rio Tinto Group на разработку крупнейшего в Европе месторождения лития. Добыча сырья и производство аккумуляторов для электромобилей оцениваются в 2,4 миллиарда долларов.

Активисты считают, что экологические издержки от добычи лития превышают потенциальные экономические выгоды от реализации проекта. Однако по мнению министерства финансов Сербии, добыча сырья вместе с производством аккумуляторов может приносить до 12 миллиардов евро в год.

В случае успешной реализации проекта, сербский литий сможет покрыть до 90 процентов текущих потребностей Европы в сырье и сделать Rio Tinto одним из ведущих мировых производителей лития.

В середине июля Вучич и представители ЕС подписали меморандум о взаимопонимании, который касается стратегического партнёрства в области сырьевых ресурсов, включая литий. Ранее переговоры по этому вопросу велись с компаниями из Китая.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич сказала ранее "Ведомостям", что экологические риски от добычи лития компанией Rio Tinto очень высокие, а политический лоббизм этого проекта со стороны Запада очевиден: "Его реализацию буквально увязывают с переговорами о членстве Белграда в ЕС".

В текущей ситуации, отмечает Малешевич, президент Вучич оказался в положении, когда он практически не может отказать западным партнёрам напрямую.

Но судя по сказанному в интервью немецкому изданию, сербский лидер не очень-то и хочет отказывать, обещая снизить зависимость Европы от поставок лития из других государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы сербия
Обсудить
Новости Все >
Как избежать синдрома "компьютерной" шеи
Может ли собака обижаться: все, что нужно знать об эмоциях питомца
Южная Корея может ограничить импорт китайских автомобилей
Эти овощи нельзя сажать после кабачков: секреты севооборота
Смерть от тысячи порезов: как климат влияет на антарктические льды
Лофт, минимализм, классика: покраска стен для любого стиля
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Проблемы с весом у детей: как предотвратить ожирение
Эти хитрости спасают ваши волосы зимой — не пропустите
Вред от бьюти-гаджетов: когда стоит воздержаться
Сейчас читают
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Еда и рецепты
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле Аудио 
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа
Экономика и бизнес
В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа Аудио 
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Виды тренировок в фитнесе и как выбрать подходящий
Искусственный интеллект научился предсказывать продолжительность жизни
Экономическая стратегия Дональда Трампа может вызвать рост инфляции
Британка раскрывает секреты долгоиграющего брака
Питомцы, которые спасают жизни: как собаки и кошки становятся героями
В Красноярской филармонии овчарка 2,5 часа слушала Чайковского
Сиять необязательно: выбираем стильный новогодний макияж без глиттера
Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке
Как убрать грибок в ванной: секреты обработки поверхностей
Почему в новогодние праздники так часто происходят пищевые отравления и как их избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.