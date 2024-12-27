Вучич пообещал избавить ЕС от литиевой зависимости

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сербский лидер заявил о готовности страны помочь Европейскому союзу снизить зависимость от поставок лития из Китая, Австралии и Южной Америки.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Несколько литий-железо-фосфатных элементов

В интервью немецкому изданию Handelsblatt президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова обеспечить ЕС необходимым количеством лития. Это позволит снизить зависимость региона от импорта и обеспечить стабильность в сфере производства электромобилей.

Издание "Нефть и капитал" напоминает, что ЕС зависит от импорта лития из Австралии, Китая и стран Латинской Америки. В июне стороны предварительно договорились о поставках 69 тысяч тонн лития из Сербии в Европу. Это обеспечит производство более миллиона электромобилей. Сербия может занять около 17 процентов европейского рынка лития.

В 2022 году правительство Сербии приняло решение восстановить лицензию австралийско-британского концерна Rio Tinto Group на разработку крупнейшего в Европе месторождения лития. Добыча сырья и производство аккумуляторов для электромобилей оцениваются в 2,4 миллиарда долларов.

Активисты считают, что экологические издержки от добычи лития превышают потенциальные экономические выгоды от реализации проекта. Однако по мнению министерства финансов Сербии, добыча сырья вместе с производством аккумуляторов может приносить до 12 миллиардов евро в год.

В случае успешной реализации проекта, сербский литий сможет покрыть до 90 процентов текущих потребностей Европы в сырье и сделать Rio Tinto одним из ведущих мировых производителей лития.

В середине июля Вучич и представители ЕС подписали меморандум о взаимопонимании, который касается стратегического партнёрства в области сырьевых ресурсов, включая литий. Ранее переговоры по этому вопросу велись с компаниями из Китая.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич сказала ранее "Ведомостям", что экологические риски от добычи лития компанией Rio Tinto очень высокие, а политический лоббизм этого проекта со стороны Запада очевиден: "Его реализацию буквально увязывают с переговорами о членстве Белграда в ЕС".

В текущей ситуации, отмечает Малешевич, президент Вучич оказался в положении, когда он практически не может отказать западным партнёрам напрямую.

Но судя по сказанному в интервью немецкому изданию, сербский лидер не очень-то и хочет отказывать, обещая снизить зависимость Европы от поставок лития из других государств.