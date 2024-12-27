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Олег Артюков

Кандидат Трампа назвал ситкомы 90-х причиной замедления развития США

Экономика

Телевизионные ситкомы, которые были популярны в 1990-х годах, стали причиной замедления развития США в области науки и технологий. Так считает Вивек Рамасвами, который вместе с Илоном Маском возглавит Министерство эффективности государственного управления при следующем президенте США Дональде Трампе.

Телевизоры
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Телевизоры

В своём сообщении в социальной сети X Рамасвами написал: "Больше таких фильмов, как "Одержимость", меньше повторов "Друзей". Больше уроков математики, меньше ночёвок. Больше научных соревнований по выходным, меньше утренних субботних мультфильмов. Больше книг, меньше телевизора. Больше творчества, меньше "отдыха". Больше внеклассных занятий, меньше "тусовок в торговом центре".

Рамасвами считает, что если стремиться к "нормальности", то "нормальность — это то, чего вы достигнете". Однако в условиях высокой конкуренции на мировом рынке "нормальность" не подходит, и если это отрицать, то "Китай надерет нам задницы", предупредил он.

Рамасвами также отметил: "Это может стать "моментом спутника" для нас. Мы уже пробуждались ото сна раньше и можем сделать это снова".

В этой фразе Рамасвами сравнил текущую ситуацию в США с моментом запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году, отмечает РБК. Это событие стало отправной точкой космической гонки в западных странах. Впоследствии фраза "момент спутника" стала использоваться в политическом дискурсе и обозначать необходимость для США догонять другие страны в технологическом развитии.

По мнению Рамасвами, лучшие инженеры не появятся в среде, где популярны ситкомы 1990-х годов, такие как "Парень познаёт мир", "Спасённые звонком" и "Дела семейные". Он рассказал, что знает множество родителей-иммигрантов, которые в 1990-е годы запрещали своим детям смотреть эти шоу, так как они "пропагандировали посредственность". Впоследствии их дети стали "невероятно успешными выпускниками" технических специальностей.

Рамасвами считает, что причина, по которой ведущие технологические компании часто нанимают инженеров иностранного происхождения и в первом поколении, а не американцев, связана не с врождённым недостатком IQ у американцев (это ленивое и неправильное объяснение). Всё дело в ключевом слове — культуре.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы илон маск дональд трамп
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