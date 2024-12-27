Несколько дней назад Европейский союз ввёл очередной, уже пятнадцатый по счёту, пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения коснулись десятков физических и юридических лиц, а также 52 танкеров.
По словам китайских журналистов, реакция Пекина на эти действия была неожиданной для европейских стран, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.
"В декабре Европейский союз ввёл новые санкции, которые затронули не только Россию, но и ряд других государств", — отмечает его автор.
В новый санкционный список Евросоюза попали компании из Индии, Ирана, Сербии, Объединённых Арабских Эмиратов и Китая. По мнению европейских чиновников, эти компании сотрудничают с Россией и помогают ей обходить ограничения, введённые западными странами. Среди этих компаний оказались и семь китайских.
За последние годы отношения России и Китая значительно укрепились, и сейчас они находятся на лучшем уровне за всю историю. Это вызывает недовольство у США и ЕС, которые неоднократно пытались разорвать отношения между Москвой и Пекином. Нынешние санкции — одна из таких попыток.
"Двадцать семь стран ЕС ввели санкции против китайских компаний, чтобы заставить Китай и Россию прекратить сотрудничество", — считают в Китае.
Предполагалось, что угроза санкций и давление западных стран заставят Китай отказаться от сотрудничества с Россией. В Пекин регулярно поступают ультимативные требования от США и европейских стран, которые призывают его прекратить сотрудничество с ЕС. Поэтому реакция Китая на недавние санкции вызвала удивление и недовольство на Западе.
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил с критикой в адрес западных стран во время одного из недавних брифингов. Он заявил, что Китай считает санкции необоснованными и будет вынужден принять меры для защиты своих интересов.
Позже с аналогичным заявлением выступило Министерство торговли Китая.
Автор Baijiahao полагает, что эти действия могут привести к серьёзным проблемам для ЕС. Китай дал понять, что не намерен отказываться от сотрудничества с Россией, выразив недовольство попытками вмешательства в его дела.
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