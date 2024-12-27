От анализа к решениям: Анастасия Шагун делится эффективными подходами в проектировании образовательных платформ

6:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

EdTech, то есть электронные образовательные системы, волновали бизнес-аналитика Анастасию Шагун давно.

Фото: Фото из личного архива Анастасии Шагун Бизнес-аналитик Анастасия Шагун

Будучи успешным экспертом в своей области, она понимала, как с технической точки зрения устроены эти проекты, видела, в каких направлениях их можно доработать. Когда Анастасии представился шанс поучаствовать в создании международной EdTech-платформы, она разработала уникальную авторскую методику сбора и анализа требований, способную повысить эффективность онлайн-обучения. В преддверии Международного дня наставничества, который отмечается 17 января, Анастасия рассказала о своих проектах и опыте в менторстве.

— Анастасия, вы успешно реализовали проекты в сфере EdTech и e-менторства. Расскажите, пожалуйста, какое значение имеет e-менторство и EdTech в технологической отрасли?

— E-менторство и EdTech играют ключевую роль в современной технологической отрасли, так как они способствуют доступности образования и поддержки на глобальном уровне. В своих проектах я делала акцент на создании гибких и эффективных инструментов для управления и оптимизации процессов менторства. Для меня крайне важным аспектом в разработке таких систем является создание комфортной и интуитивно понятной среды как для менторов и их менти, так и для администраторов таких образовательных программ.

Одной из главных и выдающихся особенностей системы, которую я разработала, стало внедрение функции автоматического обновления данных, уведомлений о новых заявках, а также возможности планирования встреч и мониторинга прогресса участников. Также я уделила большое внимание поддержке различных форматов контента. Например, система интегрирует различные типы мультимедийных ресурсов — текстовые материалы, видеоуроки и тесты, что способствует более эффективному усвоению знаний.

— Вы также занимались проектированием систем управления обучением (LMS). Какими должны быть эти системы с точки зрения анализа требований, дизайна, реализации?

— LMS в современных образовательных процессах позволяют централизованно управлять учебным контентом, мониторить прогресс участников и обеспечивать доступ к образовательным ресурсам. Важно, чтобы такие системы обеспечивали эффективную коммуникацию между участниками, а также имели возможность глубокой персонализации пользовательского интерфейса, при этом обеспечивая безопасность персональных данных.

В моем проекте для программы е-менторинга в ИТ я акцентировала внимание на том, чтобы система была максимально гибкой и персонализированной.

Как бизнес-аналитик, я использовала подходы, основанные на гибридных моделях описания требований, таких как User Stories и WBS (Work Breakdown Structure), которые позволяют детализировать функциональность системы и выделить ключевые этапы и задачи.

Одним из уникальных решений в моей LMS было внедрение функции автоматического мониторинга прогресса участников и их вовлеченности. Система автоматически собирает данные о том, какие материалы были изучены, какие тесты пройдены, а при необходимости предлагает дополнительные материалы. Подход, который я сформировала, позволяет значительно повысить эффективность обучения и сделать его более индивидуальным.

Кроме того, важным нововведением стало внедрение системы, которая автоматически выдает сертификаты участникам по завершению обучения. Эта функция также помогает улучшить управление образовательными программами, администраторы могут отслеживать, кто завершил обучение и какие материалы были пройдены.

— Расскажите, пожалуйста, могут ли ваши уникальные разработки использоваться для создания обучающих платформ?

— Разработки, которые я реализовала в рамках проектов в области e-менторства и LMS, могут быть использованы для создания обучающих платформ. Они обеспечивают гибкость в интеграции различных инструментов и позволяют адаптировать систему под любые образовательные нужды. К примеру, созданная мной система может быть использована для платформ онлайн-курсов, корпоративного обучения, программ для профессионалов в различных областях.

— Вы принимали участие в знаковых и престижных хакатонах HackYeah, Hack This Fall и CASSINI, выступая в качестве судьи и ментора. Что дает вам участие в таких мероприятиях? Какой вклад хакатоны вносят в развитие технологий?

— Участие в таких крупных хакатонах, как HackYeah, Hack This Fall и CASSINI, дает мне уникальную возможность быть в центре технологических инноваций и развивать практический опыт в решении реальных проблем в краткие сроки. Эти мероприятия объединяют талантливых разработчиков, дизайнеров и предпринимателей, которые работают над решениями для самых актуальных вызовов общества и бизнеса. В качестве ментора я не только передаю свои знания и опыт, но и имею возможность обучаться новым подходам и методам, которые предлагают участники.

Хакатоны играют важную роль в развитии технологий, так как они становятся катализатором инноваций. Ограниченное время, которое дается участникам на разработку прототипов, стимулирует быструю генерацию идей и реализацию их в виде работающих решений. Это способствует ускоренному тестированию новых технологий. Например, на HackYeah я увидела несколько интересных проектов, направленных на использование искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта в банковской сфере (FinTech), что сразу привлекло внимание крупных компаний, заинтересованных в внедрении подобных решений.

Кроме того, я принимала участие в хакатоне CASSINI, где, как ментор, помогала участникам направлять их идеи в нужное русло. Этот уникальный опыт дал мне не только возможность внести свой вклад в развитие интересных стартапов, но и увидеть, как быстро инновационные решения могут трансформировать отрасли, включая космическую сферу и другие высокотехнологичные области.