Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации

Самый маленький советский реактивный пассажирский самолёт Як-40 впервые поднялся в небо с людьми в 1968 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Denwer279, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЯК-40

Работали эти "коротышки" на коротких маршрутах — до 700 км. В салон максимально можно было вместить 32 пассажира. Отличались эти воздушные машины управляемостью и надёжностью. Также самолёты Як-40 были очень неприхотливы к плохим взлётно-посадочными полосам.

Самолёт был трёхмоторным: два двигателя находились по бокам фюзеляжа, а один в хвостовой части. Взлетать он мог, используя два двигателя, а лететь мог даже на одном.

За 18 лет службы в Советском Союзе этот трудяга перевёз более 80 млн пассажиров. Прекратили выпуск этого самолёта из-за экономии топлива, который Як-40 жрал в неимоверном количестве.

О чём речь

Як-40 — первый в мире реактивный пассажирский самолёт, разработанный для эксплуатации на региональных линиях. Этот советский самолёт, созданный в ОКБ А. С. Яковлева, стал знаковым для авиации, обеспечив переход от поршневых самолётов к реактивным на местных авиалиниях.

История создания

Начало разработки

В начале 1960-х годов в СССР возникла потребность в замене устаревших поршневых самолётов, таких как Ил-12, Ил-14 и Ан-24.

Разработкой самолёта для местных линий занялось ОКБ Яковлева.

Первый полёт

Як-40 совершил первый полёт 21 октября 1966 года. В 1968 году начались испытания, а серийное производство стартовало в Саратове.

Введение в эксплуатацию

Первая поставка в гражданскую авиацию состоялась в 1968 году. Самолёт быстро завоевал популярность благодаря надёжности и удобству эксплуатации.

Технические характеристики

Экипаж: 3 человека (два пилота и бортмеханик).

Пассажировместимость: 27-32 человека.

Двигатели

Тип: турбореактивные двигатели АИ-25.

Количество: 3.

Тяга каждого двигателя: 1500 кгс.

Габариты

Длина: 20,36 м.

Размах крыла: 25,00 м.

Высота: 6,50 м.

Масса

Пустого самолёта: 9 400 кг.

Максимальная взлётная масса: 16 000 кг.

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 510-550 км/ч.

Крейсерская скорость: 480 км/ч.

Практическая дальность: до 1 800 км.

Практический потолок: 8 000 м.

Взлётная дистанция: около 1 000 м.

Посадочная дистанция: 700-800 м.

Особенности конструкции

Самолёт был создан с учётом эксплуатации в сложных условиях региональных аэродромов. Расположение трёх моторов обеспечивало надёжность даже при отказе одного из них.

Самолёт мог использовать короткие аэродромы с грунтовым покрытием. Простота конструкции упрощала обслуживание.

Эксплуатация

Як-40 использовался на внутренних авиалиниях СССР для перевозки пассажиров между небольшими городами. Также применялся для VIP-перевозок. Он поставлялся в более чем 20 стран мира, включая Италию, Польшу, Китай и Вьетнам.

Кстати, на экспортных рынках получил высокую оценку за простоту и надёжность. С 1967 по 1981 годы было построено около 1 011 экземпляров. А некоторые версии Як-40 применялись для обучения и транспортировки в вооружённых силах СССР.

Модификации

Як-40Л: экспериментальная версия с двумя двигателями.

Як-40К: грузопассажирский вариант с увеличенным багажным отсеком.

Як-40Д: дальнемагистральная модификация с увеличенной дальностью полёта.

Як-40Р: разведывательная версия.

Вывод

Як-40 стал первым массовым реактивным региональным самолётом, открывшим новую эпоху в авиации. Несмотря на завершение производства, он продолжает использоваться в некоторых странах благодаря своей надёжности и способности работать в сложных условиях.

Уточнения

АО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (АО "ОКБ им. А. С. Яковлева") — советское и российское конструкторское бюро с заводом по разработке и производству самолётов и (в прошлом) вертолётов. За время своего существования выпустило свыше двухсот типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более ста серийных.



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