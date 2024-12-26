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Олег Артюков

Россия нашла способ обхода санкций, который понравится даже Трампу

Экономика

Международные банки сократили количество операций с Россией, что подтолкнуло её к поиску альтернативных систем платежей, говорится в материале немецкого издания Business Insider.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Российские компании нашли способ обойти западные санкции, которые ограничивают их торговые расчёты, и этим способом стала криптовалюта.

В среду на телеканале "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов сообщил, что некоторые компании начали использовать криптовалюту, включая биткоин.

"Можно использовать в рамках экспериментального правового режима и биткоины, которые мы в России добыли. Такие расчёты уже идут. Мы говорим, что их нужно развивать и расширять. Уверен, что в следующем году так и будет", — заявил он.

В этом году были внесены изменения в законодательство, которые позволили использовать криптовалюту в международных расчётах. Также в России был законодательно утверждён майнинг криптовалюты, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Текущий год, когда в США победил Дональд Трамп на президентских выборах, стал важным для биткоина. Во время предвыборной кампании избранный президент положительно высказывался о криптовалюте. Затем он подтвердил свои планы создать стратегический резерв криптовалюты, аналогичный нефти. А сторонник повсеместного внедрения криптовалют Пол Эткинс был назначен главой Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В начале месяца биткоин впервые преодолел отметку в сто тысяч долларов, а сейчас его стоимость составляет около 98 000 долларов.

Несмотря на растущую популярность биткоина, его всё ещё считают нестабильным и рискованным активом. Однако как минимум две страны — Сальвадор и Центральноафриканская Республика — признали биткоин законным платёжным средством.

Президент России Владимир Путин также высказался о криптовалюте, назвав биткоин хорошей альтернативой валютным резервам.

"Законный вопрос: зачем их наращивать, если их так легко можно украсть?" — сказал Путин на инвестиционном форуме в этом месяце.

Биткоин может стать привлекательной альтернативой валютным резервам. "Биткоин кто может запретить? Да никто", — сказал российский президент.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы биткоин криптовалюта
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