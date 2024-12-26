Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса

Инженеры Автозавода Ленинского комсомола (АЗЛК) подсчитали, что к 1975 году полностью из жизни носится штамповая оснастка, на которой выпускают автомобиль "Москвич"-412.
Это означало только два варианта: либо заказывать новую оснастку, либо полностью изменить модель. Дирекция понимала, что Министерство автомобильной промышленности СССР может не дать им денег на полностью новую машину. А значит, была приготовлена запасная схема. Сегодня это называется модным словом "рестайлинг".
И вот к празднику 7 ноября 1972 года инженеры предоставили опытную модель обновлённого седана. Кроме экстерьера в новый автомобиль заложили несколько новинок, позволяющих на том же силовом каркасе кузова остаться в тренде автомобильной моды.
Новый облик машины понравился, и уже в 1976 году начался серийный выпуск. Правда, сперва машина называлась "Москвич"-2138. Но после того, как ей добавили более хороший движок (на 75 л. с.), а случилось это в 1982 году, автомобиль стал называться "Москвич-2140".
Не скажу, что это был суперпопулярный автомобиль — всё-таки с "Жигулями" конкурировать было сложно. Но он имел несколько преимуществ, среди которых, одна из главных — наличие рессор заднего моста. Не каждый "жигулёнок" мог увезти в багажнике несколько мешков картошки, да ещё в придачу полный салон её копателей. А вот этот трудяга мог. Кстати, преимуществам было и то, что у "Москвича-2140" был толще кузов, а значит, и крепче. Поэтому, этот автомобиль охотно приобретали сельские жители.
"Москвич-2140" был одним из самых популярных советских автомобилей среднего класса. Он стал глубокой модернизацией модели "412", которая к середине 1970-х годов морально устарела. Новая машина получила более современный дизайн, улучшенные технические характеристики и более комфортабельный салон.
Как и большинство советских автомобилей, "Москвич-2140" славился своей надёжностью и неприхотливостью. Простота конструкции делала автомобиль легко ремонтируемым в любых условиях.
По сравнению с предшественником, салон "2140" был более комфортабельным и оснащён дополнительными опциями.
Автомобиль был относительно недорогим и широко доступен для советских граждан.
"Москвич-2140" стал символом своего времени. Он часто встречается в советских фильмах, фотографиях и на улицах городов. Сегодня это раритетный автомобиль. Многие энтузиасты восстанавливают и тюнингуют эти машины, сохраняя их для будущих поколений.
Выпускался "Москвич-2140" до 1988 года. С приходом Перестройки для завода начались нелёгкие времена, и руководство страны решило пожертвовать московским предприятием. И в начале 1990-х годов завод был закрыт.
Надо отметить, что этот автомобиль был несколько недооценён советским потребителем. Однако многие владельцы этого автомобиля до сих пор с теплотой вспоминают о нём. Кстати, в семье автора этих строк "Москвич-2140" был первой легковушкой. И в середине 80-х годов я гордо восседал на пассажирском кресле автомобиля рядом со своим отцом...
АО «Московский автомобильный завод „Москви́ч“ (МЗМА)» — советский и российский автомобильный завод. Предприятие выпускает автомобили «Москвич». Ранее выпускало автомобили марок «КИМ», «Renault», «Nissan» (только Nissan Terrano). С 2022 года — АО «Московский автомобильный завод „Москвич“».
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