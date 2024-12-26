Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса

4:40 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Автопром

Инженеры Автозавода Ленинского комсомола (АЗЛК) подсчитали, что к 1975 году полностью из жизни носится штамповая оснастка, на которой выпускают автомобиль "Москвич"-412.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боктер, АЗЛК-2140 (2)

Это означало только два варианта: либо заказывать новую оснастку, либо полностью изменить модель. Дирекция понимала, что Министерство автомобильной промышленности СССР может не дать им денег на полностью новую машину. А значит, была приготовлена запасная схема. Сегодня это называется модным словом "рестайлинг".

История

И вот к празднику 7 ноября 1972 года инженеры предоставили опытную модель обновлённого седана. Кроме экстерьера в новый автомобиль заложили несколько новинок, позволяющих на том же силовом каркасе кузова остаться в тренде автомобильной моды.

Новый облик машины понравился, и уже в 1976 году начался серийный выпуск. Правда, сперва машина называлась "Москвич"-2138. Но после того, как ей добавили более хороший движок (на 75 л. с.), а случилось это в 1982 году, автомобиль стал называться "Москвич-2140".

Не скажу, что это был суперпопулярный автомобиль — всё-таки с "Жигулями" конкурировать было сложно. Но он имел несколько преимуществ, среди которых, одна из главных — наличие рессор заднего моста. Не каждый "жигулёнок" мог увезти в багажнике несколько мешков картошки, да ещё в придачу полный салон её копателей. А вот этот трудяга мог. Кстати, преимуществам было и то, что у "Москвича-2140" был толще кузов, а значит, и крепче. Поэтому, этот автомобиль охотно приобретали сельские жители.

О чём речь

"Москвич-2140" был одним из самых популярных советских автомобилей среднего класса. Он стал глубокой модернизацией модели "412", которая к середине 1970-х годов морально устарела. Новая машина получила более современный дизайн, улучшенные технические характеристики и более комфортабельный салон.

Технические характеристики

Кузов: 4-дверный седан

Двигатель: бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, объёмом 1.5 литра

Трансмиссия: механическая, 4-ступенчатая

Привод: задний.

Особенности и преимущества

Как и большинство советских автомобилей, "Москвич-2140" славился своей надёжностью и неприхотливостью. Простота конструкции делала автомобиль легко ремонтируемым в любых условиях.

По сравнению с предшественником, салон "2140" был более комфортабельным и оснащён дополнительными опциями.

Автомобиль был относительно недорогим и широко доступен для советских граждан.

Москвич-2140 сегодня

"Москвич-2140" стал символом своего времени. Он часто встречается в советских фильмах, фотографиях и на улицах городов. Сегодня это раритетный автомобиль. Многие энтузиасты восстанавливают и тюнингуют эти машины, сохраняя их для будущих поколений.

Факты

Экспорт: "Москвичи-2140" экспортировались во многие страны, в том числе, в страны Восточной Европы и Латинской Америки.

Модификации: существовало несколько модификаций "2140", включая универсал и фургон.

Спорт: на его базе были созданы спортивные версии для участия в ралли и кольцевых гонках.

Вывод

Выпускался "Москвич-2140" до 1988 года. С приходом Перестройки для завода начались нелёгкие времена, и руководство страны решило пожертвовать московским предприятием. И в начале 1990-х годов завод был закрыт.

Надо отметить, что этот автомобиль был несколько недооценён советским потребителем. Однако многие владельцы этого автомобиля до сих пор с теплотой вспоминают о нём. Кстати, в семье автора этих строк "Москвич-2140" был первой легковушкой. И в середине 80-х годов я гордо восседал на пассажирском кресле автомобиля рядом со своим отцом...

Уточнения

АО «Московский автомобильный завод „Москви́ч“ (МЗМА)» — советский и российский автомобильный завод. Предприятие выпускает автомобили «Москвич». Ранее выпускало автомобили марок «КИМ», «Renault», «Nissan» (только Nissan Terrano). С 2022 года — АО «Московский автомобильный завод „Москвич“».



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Автомобиль АЗЛК Москвич 2140