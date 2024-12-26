ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород

В Испании считают, что Россия в будущем может резко сократить экспорт газа

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Будучи богатой на природные ресурсы страной, Россия является одним из ведущих мировых экспортёров природного газа. Однако ситуация может измениться из-за появления нового неожиданного фактора.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

По мнению западных аналитиков, Россия может значительно сократить поставки газа, и это не будет связано с санкциями, говорится в материале издания ECONews.

"Россия может перекрыть газ миру — ей это нужно, чтобы создать нечто невиданное ранее. Новый и неожиданный фактор может существенно изменить будущее энергетических рынков", — полагает автор испанского издания.

В последнее время всё большую популярность в мире набирает природный или белый водород. Он рассматривается как экологически чистое топливо и считается более перспективным источником энергии, чем газ. Похоже, что в России уже рассматривают возможность использования этого ресурса, и серьёзные исследования в этой области проводятся "Газпромом".

"Поставки водорода более сложны, чем природного газа, в основном из-за проблем с хранением и транспортировкой", — отмечают аналитики.

Несмотря на логистические сложности, у России есть хорошие возможности для успеха в этой отрасли. Если "Газпром" решит сделать ставку на водород, это может повлиять на мировые рынки природного газа. Для этого может потребоваться изменение существующих методов добычи, что повлияет на экспорт природного газа.

Россия является одним из ведущих производителей природного газа, который она поставляет в Китай и большинство стран Европы. Переход на производство водорода может повлиять на то, как Россия будет использовать свои газовые месторождения, что может привести к сокращению объёмов метана, доступного для экспорта.

В 2021 году в российском Минэнерго прогнозировали, что Россия к 2050 году будет зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода до 100,2 млрд долларов в год.

Транспортировка водорода — одна из главных проблем отрасли, поэтому его стараются производить в непосредственной близости от предприятий, где водород будет использоваться, отмечает издание Mashnews.

В случае же белого водорода его придётся либо перевозить куда-то, либо строить предприятие прямо на месте добычи. И это при том, что и сам по себе водород, добываемый из недр, учитывая все затраты, может оказаться дороже производимого традиционными методами.

Водород в природе крайне редко встречается в чистом виде. Как правило, это смесь (в большинстве случаев — с природным газом), где водорода содержится, максимум, порядка десяти процентов. И то такие случаи редки, обычно — один-два процента. То есть здесь все упирается в экономику: насколько целесообразно будет вести добычу водорода, а потом еще тратить средства на его отделение, а это дорогой процесс.