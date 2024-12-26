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Олег Артюков

Европа помогла России снизить цены на газ на внутреннем рынке

2:36
Экономика

Из-за санкций Евросоюза сжиженный углеводородный газ на внутреннем рынке России подешевел вдвое, сообщает агентство Reuters со ссылкой на специально проведённое западными аналитиками исследование по этой теме.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

"Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной притока топлива стали ограничения на экспорт сжиженного углеводородного газа из России, введённые Евросоюзом.

Действие контракта на транзит российского природного газа через Украину в страны ЕС, заключённого в 2019 году, заканчивается 31 декабря. Украинские власти заявили об отказе от продления контракта. В 2023 году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в странах ЕС.

В этом году 27 стран Евросоюза импортировали из России 16,5 миллионов тонн сжиженного природного газа, что больше, чем в предыдущие годы, когда импорт был примерно одинаковым — около 15,2 миллиона тонн. Эти данные приводит аналитическая компания Kpler.

"Это удивительно", — комментирует ситуацию аналитик из американского Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Джеллер-Макаревич. "Вместо постепенного сокращения импорта сжиженного природного газа из России происходит его увеличение", — отмечает она.

Это также подтверждает, что для коммерческих компаний цена стоит на первом месте. Часто российский сжиженный природный газ оказывается выгоднее, чем поставки из других стран, таких как США, Австралия или Катар. Закупки российского газа в основном происходят на спотовом рынке.

Брюссель планирует запретить перепродажу российского сжиженного природного газа, и ограничения вступят в силу в марте 2025 года. Новый европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал представить план, который поможет достичь главной цели — отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Но пока дела обстоят ровно противоположным образом. Государства Евросоюза только наращивают импорт из России сжиженного природного газа.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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