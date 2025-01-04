Еркежан Кабылбаев: Развитие искусственного интеллекта переходит в руки тех, у кого есть идеи

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Эксперт в сфере информационных технологий рассказал, как должны измениться приложения на базе ИИ и как нейросети могут облегчить поиск продуктов на полках магазинов.

Фото: Фото из личного архива Еркежана Кабылбаева Эксперт в сфере информационных технологий Еркежан Кабылбаев

Искусственный интеллект как будто перестает удивлять. После прорывных успехов на старте, новая версия ChatGPT под именем Orion показала лишь незначительные улучшения, что стало ещё одним поводом для разговоров о выходе развития технологии на плато. Причина, по мнению аналитиков, — в нехватке качественных данных для обучения больших систем, да и будущее, предполагают эксперты, не за ними, а за небольшими моделями с меньшим числом параметров — локальных нейросетей, интегрированных в существующих сервисы. При этом инновационных решений стоит ждать не только от известных компаний, но и энтузиастов, которые все активнее заявляют о себе. Об этом говорят и результаты конкурса на лучшее решение в области инноваций и технологий, организованный Ассоциацией ведущих экспертов СНГ, победителем в котором признан Еркежан Кабылбаев — эксперт в сфере информационных технологий, который уже несколько лет изучает алгоритмы работы нейросетей и планирует сделать технологии ИИ более доступными и удобными для пользователей. Мы встретились с талантливыми программистом чтобы узнать, с чего начинается создание приложений на базе искусственного интеллекта, в чем главный недостаток существующих продуктов и чего ждать от нейросетей в ближайшее время.

— Еркежан, вы активно занимаетесь разработкой концепций приложений, основанных на технологиях искусственного интеллекта — весь мир возлагает на них большие надежды. Почему выбрали это направление?

— В университете, где я учился по специальности "Автоматизация и управление”, мне особенно удавались задачи, связанные с проектированием автоматизированных систем, и, выполняя симуляции на компьютере, я все отчетливее осознавал, что хочу заниматься именно разработкой софта. Как раз начался рост популярности искусственного интеллекта, и я понял, что это отличная возможность сделать что-то полезное для индустрии. Поэтому после диплома поступил в колледж в США, чтобы обогатить опыт, изучая новые и актуальные подходы в программировании и IT. Я изучил Java, Docker, Kubernetes, C++, а также начал изучать Swift для разработки приложений в экосистеме Apple и стал разрабатывать собственные идеи.

— Ваши идеи уже принесли вам победу в конкурсе на лучшее решение в области инноваций и технологий, который проводили среди учёных и исследователей стран СНГ, они были отмечены, как способные оказать значительное влияние на развитие современных технологий. Сейчас вы ведете масштабную работу по исследованию потенциала искусственного интеллекта для решения повседневных задач. Какую сферу выбрали?

— Сейчас я на стадии проработки нескольких концепций. Одна из них — приложение для навигации в магазинах, и мне нужно собрать большой массив данных о том, что и как покупают люди. Я изучаю, какие трудности возникают у них при поиске товаров, какие группы товаров вызывают проблемы с выбором, какие критерии предъявляют покупатели, как влияет на покупки схема магазина и так далее. Анализирую существующие решения и выявляю, где можно улучшить пользовательский опыт. Тем более, есть категории покупателей, пожилые люди, например, которым помощник для совершения покупок просто необходим. И очень важно, чтобы он был максимально удобным и понятным.

— В своих проектах вы уделяете большое внимание удобству интерфейса. Это отметило и жюри конкурса, в которое вошли ведущие эксперты отрасли. В чем видите слабые места современных приложений, где нужны кардинальные перемены?

— На мой взгляд, в современных приложениях и системах дизайн и продуманные интерфейсы начинают терять свою функциональность, простоту и эстетику. Часто они перегружаются избыточными данными и сложными элементами, что усложняет взаимодействие для пользователя. Моя цель — вернуть приложениям баланс между простотой и красотой, сделав их интуитивно понятными и удобными для всех.

— По данным статистики за прошлый год, люди чаще всего обращаются к искусственному интеллекту для того, чтобы он помогал отвечать на сообщения, писать письма и речи. Не слишком ли простые задачи для его возможностей?

— Во-первых, это лишь часть того, что делает искусственный интеллект сегодня. Самый большой процент внедрения нейросетей — промышленный и банковский сектор, а это, согласитесь, совсем другие задачи. В медицине он помогает ставить диагнозы и разрабатывать лекарства. В финансовой аналитике прогнозирует тренды, снижает риски и помогает принимать решения. 64% компаний утверждают, что искусственный интеллект позволил им повысить эффективность. А ещё есть автопилоты, умные помощники и бесконечные возможности для автоматизации. И это только начало. Нет ничего плохого в том, что искусственный интеллект взял на себя рутинные процессы. А человечество на протяжении веков стремилась упрощать себе работу. Поэтому не думаю, что разработчики вкладывают силы в не самые значимые проекты.

— Сейчас говорят, что ожидания по поводу ИИ были слишком завышены. Каким видите будущее технологии вы?

— Думаю, нас ждёт новый виток эволюции. Системы вроде GPT становятся всё более сложными и эффективными. Да, чтобы их обучать, нужны данные, но технологии уже позволяют делать это быстрее и с меньшими ресурсами благодаря новым подходам, таким как трансферное обучение. Главный прорыв уже состоялся — это сами алгоритмы. Они стали универсальным инструментом, который можно адаптировать под любую задачу: от распознавания изображений до создания автопилотов. Теперь дело за тем, как мы будем использовать эти возможности. Думаю, скоро ИИ станет ещё проще и доступнее. И создавать что-то невероятное, используя уже готовые инструменты, сможет даже маленький стартап. Развитие ИИ уже не зависит только от больших корпораций, а переходит к тем, у кого есть идеи. И это самое интересное.