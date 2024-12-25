В ЕС хотят независимости промышленности от США и Китая

2:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава крупнейшего немецкого профсоюза IG-Metall Кристиане Беннер подчеркнула, что европейская промышленность должна стать менее зависимой от Китая и США.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

"Европа и её промышленность должны стать более независимыми от Китая и США", — сказала Беннер в интервью агентству DPA.

По её мнению, европейские страны должны координировать промышленные проекты и привлекать внешние инвестиции. Особое внимание следует уделить цифровизации, снижению затрат на электроэнергию и освобождению предприятий от бюрократических ограничений при соблюдении климатических целей.

Беннер надеется, что после предстоящих выборов в бундестаг будет сформировано стабильное правительство, состоящее только из двух партнёров по коалиции. По её мнению, это облегчит реализацию необходимых шагов.

Также она отметила, что Германии грозит деиндустриализация, если не удастся быстро обеспечить предприятия дешёвой энергией. Потребители также нуждаются в значительном снижении цен на электроэнергию, в том числе для внедрения электромобилей. Для этого необходимо быстрее развивать инфраструктуру зарядных станций, считает глава профсоюза.

В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьёзным энергетическим кризисом, вызванным, в том числе, санкциями против России и постепенным отказом от её энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также выводом из эксплуатации местных атомных электростанций.

Стоит отметить, что для промышленно развитых стран Евросоюза действительно остро стоит проблема сохранения предприятий. Многие компании либо уже переносят производства в страны с дешёвой энергией, либо рассматривают такую возможность.

Такую политику — по привлечению европейских компаний — проводят и Соединённые Штаты. Несколько лет назад против подобной деятельности лидеры некоторых государств Евросоюза пытались протестовать, на словах по крайней мере. Но сейчас подобных протестов не слышно.

А тут ещё Трамп требует от европейцев покупать больше, дабы устранить дисбаланс в торговле, который не в пользу США. В Евросоюзе говорят, что могут ввести ответные меры, если будущая администрация и в самом деле повысит пошлины на товары, импортируемые и Европы.

Но в то же время в сообществе подчёркивают, что хотели бы избежать такого сценария. А избежать его можно, только и в самом деле увеличив импорт из США.

Так что как в таких условиях достичь желаемой независимости промышленности, сказать сложно.