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Олег Артюков

В США удивлены ростом импорта СПГ из России в Европу

3:27
Экономика

Брюссель стремится снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива, но эти усилия не распространяются на сжиженный природный газ (СПГ). Напротив, европейские страны продолжают импортировать все больше российского СПГ с каждым годом, говорится в материале чешского издания Hrot24.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Что касается СПГ, Брюссель по-прежнему не может ограничить зависимость от российских энергоресурсов. В этом году 27 стран Европейского союза импортировали из России 16,5 миллионов тонн СПГ, что больше, чем в предыдущие годы, когда импорт оставался примерно одинаковым — около 15,2 миллиона тонн. Такие данные приводит аналитическая компания Kpler.

"Это удивительно", — комментирует ситуацию аналитик из американского Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Джеллер-Макаревич. "Вместо постепенного сокращения импорта СПГ из России происходит его увеличение", — отмечает она.

Это также подтверждает, что для коммерческих компаний цена стоит на первом месте. Часто российский СПГ оказывается выгоднее, чем поставки из других стран, таких как США, Австралия или Катар. Закупки российского газа в основном происходят на спотовом рынке, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В этом году на такие сделки приходилось 33 процента российского СПГ, а в прошлом — 23 процента, отмечает консалтинговая компания Rystad Energy.

Руководство Европейского союза утверждает, что страны-члены не нуждаются в российских энергоносителях, но вынуждены учитывать более высокие цены на топливо из других источников. В этом году поставки российского СПГ составляли 20 процентов от общего объёма СПГ, импортированного в ЕС. Хотя в прошлом году эти поставки были на пять процентов меньше. Однако часть российского газа идёт на реэкспорт в третьи страны за пределами Европейского союза.

Больше всего увеличились объёмы российского СПГ во Франции, где они выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Для поставок через терминал Дюнкерк долгосрочные контракты заключили французские компании EDF и TotalEnergies, а также немецкая государственная компания Sefe. Второй по величине импортёр — терминал Збрюгге в Бельгии, где СПГ перегружается на другие танкеры.

Брюссель планирует запретить перепродажу российского СПГ, и ограничения вступят в силу в марте 2025 года. Новый европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал представить план, который поможет достичь главной цели — отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Европейский союз может закупать больше нефти и газа у США, чтобы удовлетворить нового президента Дональда Трампа. Будущий глава Белого дома угрожает ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза, если страны сообщества не начнут закупать больше нефти и газа у США.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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