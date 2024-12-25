ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов

4:34 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Автопром

Этот автобус настоящий автомобильный долгожитель. В серийном производстве он пробыл 51 год — с 1957 по 2008 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЛАЗ-695,1 марта

В Советском Союзе он выпускался на Львовском автобусном заводе.

Сегодня мы расскажем о легендарном трудяге пассажирского цеха — ЛАЗ-695. Кстати, этот автобус заменил тоже популярный, но уже морально устаревший ЗИС-155.

Предыстория

Разумеется, новая машина должна быть лучше предшественника. Она и стала. ЛАЗ-695 был легче, вмещал больше пассажиров и был просторнее. К тому же новичку добавили двери с пневматическим приводом и был усилен кузов.

Разумеется, в основном его использовали как общественный транспорт. Надо отметить, что автор этих строк всё детство и юность прокатался на этих замечательных автобусах и, что называется, своей "пятой точкой" протестировал эту модель по-полной.

О чём речь

ЛАЗ-695 — это настоящий ветеран советского автопрома, который долгие годы служил на благо пассажиров. Этот автобус среднего класса стал символом общественного транспорта в СССР и многих странах бывшего социалистического лагеря.

История создания и развития

Разработка ЛАЗ-695 началась в середине 1950-х годов. Целью конструкторов было создание комфортабельного и надёжного автобуса для городских и пригородных маршрутов. Серийное производство модели стартовало в 1956 году, и в течение нескольких десятилетий ЛАЗ-695 оставался одним из самых популярных автобусов в Советском Союзе.

За годы производства автобус неоднократно модернизировался, появлялись новые модификации с улучшенными характеристиками и более современным оборудованием. Однако, несмотря на все изменения, ЛАЗ-695 сохранял свои основные черты, которые сделали его столь популярным. Самая популярная в СССР модель ЛАЗ-695 имела литеру Н.

На первые ЛАЗ-695 ставили моторы ЗИЛ-124 на 5,6 литров и 109 лошадиных сил. В процессе эволюции автобус получил движок от ЗИЛ-130 на 150 "лошадей". Кстати, дизелем ЛАЗ-695 так и не обзавёлся, как и не обзавёлся коробкой-автомат.

И ещё пару слов о долгожительстве — произвели автобусов ЛАЗ-695Н рекордное количество — 300 тысяч штук.

Характеристики и преимущества

Вместимость: ЛАЗ-695 перевозил большое количество пассажиров, что делало его незаменимым для городских маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Надёжность: простая и надёжная конструкция позволяла автобусу эксплуатироваться в самых суровых условиях без частых поломок.

Комфорт: для своего времени ЛАЗ-695 был достаточно комфортабельным автобусом. В салоне были мягкие сиденья, хорошая вентиляция и отопление.

Универсальность: на базе ЛАЗ-695 были созданы различные модификации, включая автобусы для междугородних перевозок, санитарные автомобили и даже специальные автобусы для кинопередвижек.

ЛАЗ-695 в современном мире

Несмотря на то, что производство ЛАЗ-695Н было прекращено в начале 2000-х годов, этот автобус до сих пор можно встретить на дорогах многих стран. Многие экземпляры были восстановлены и используются в качестве ретро-транспорта или в качестве аттракционов.

Почему ЛАЗ-695 стал легендой

Массовость: ЛАЗ-695 был одним из самых массовых автобусов в СССР. Узнаваемый внешний вид: характерный дизайн ЛАЗ-695 сделал его узнаваемым во всем мире. Ностальгия: для многих людей ЛАЗ-695 ассоциируется с детством и юностью, вызывая приятные воспоминания.

ЛАЗ-695 — это не просто автобус, это целая эпоха в истории советского автопрома.

Уточнения

Льво́вский авто́бусный заво́д (сокращённо ЛАЗ) — советское и украинское автомобилестроительное предприятие (завод), существовавшее в 1945—2014 годах.



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Обзор городского автобуса ЛАЗ 695Н Тольятти