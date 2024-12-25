Oilprice: Саудовская Аравия стала главным покупателем российского мазута

Саудовская Аравия стала главным покупателем российских нефтепродуктов

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной Лондонской фондовой биржей, в ноябре Саудовская Аравия стала основным покупателем российского мазута и вакуумного газойля.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

По подсчётам агентства Reuters, в ноябре экспорт российского мазута и ВГО увеличился на шесть процентов по сравнению с предыдущим месяцем и составил около 4,26 миллиона метрических тонн.

С тех пор как в феврале 2023 года Европейский союз ввёл полное эмбарго на российские нефтепродукты, азиатские страны стали основными покупателями российского мазута и ВГО.

Индия, в свою очередь, перестала быть крупнейшим покупателем российской сырой нефти, утверждает американское издание Oilprice (перевод "ИноСМИ").

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в ноябре импорт российской нефти в Индию снизился на 55 процентов — это самый низкий показатель с июня 2022 года. При этом Россия продолжает продавать нефть со скидкой.

В последнее время Индия стремится диверсифицировать свои поставки нефти. В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время визита в Гайану, что его правительство рассматривает эту южноамериканскую страну как ключ к энергетической безопасности Индии. В Гайане, к слову, проживает много выходцев из Индии.

На специальном заседании парламента Моди назвал Гайану важным источником энергии и заявил, что будет поощрять крупные индийские компании инвестировать в эту страну.

Однако Гайана не сразу согласилась на предложение Моди. Министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат заявил журналистам, что его страна готова поставлять Индии больше сырой нефти, если на это согласится компания Exxon Mobil, главный оператор по добыче нефти на шельфе Гайаны.

"Мы знаем, что Exxon придётся внести некоторые изменения в свой график добычи и логистику, поскольку они предпочитают очень большие суда, которые вмещают до двух миллионов баррелей, в основном из-за расстояния и стоимости", — объяснил Бхаррат.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, скидка на сырую нефть сорта Urals увеличилась на 17% по сравнению с предыдущим месяцем и составила в среднем 6,01 доллара за баррель относительно эталонного сорта Brent.

Предполагается, что из-за санкций Россия потеряла до 14,6 миллиарда евро доходов от экспорта сырой нефти сорта Urals, сообщает Oilpice. За какой период, неясно.

Американское издание не было бы американским изданием, если б не взялось подсчитывать якобы потерянные Россией деньги. Но стоит отметить, что это только предположение. А реальное положение дел может оказаться для американцев сюрпризом. Как уже неоднократно бывало, в том числе и касательно поставок российской нефти в Индию.