Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов

4:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

25 декабря самолёт азербайджанских авиалиний рейса Баку — Грозный подал сигнал SOS.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Eigenheer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пассажирский самолет Embraer 190

Из-за тумана он сперва полетел в Махачкалу, а затем в Актау (Казахстан), где рухнул на землю.

Всего на борту лайнера находились 67 человек (в том числе граждане РФ) и 5 членов экипажа. А причиной падения якобы стало столкновение самолёта со стаей птиц. С места крушения 25 человек с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую облбольницу.

О чём речь

Embraer 190AR — это современный региональный пассажирский самолёт, разработанный бразильской компанией Embraer. Модель AR специально адаптирована для полётов в условиях повышенной влажности и высоких температур, что делает её идеальным выбором для авиакомпаний, осуществляющих рейсы в тропических регионах.

Ключевые особенности Embraer 190AR

Высокая эффективность: самолёт отличается низкими эксплуатационными расходами, что делает его привлекательным для авиакомпаний.

Комфорт пассажиров: просторный салон лайнера, большие окна и современная система кондиционирования обеспечивают комфортные условия для пассажиров во время полёта.

Двигатели: машина оснащена двумя турбовентиляторными двигателями General Electric CF34-8E, которые обеспечивают высокую тягу и надёжность.

Дальность полёта: способен преодолевать значительные расстояния, что позволяет использовать его на региональных и среднемагистральных маршрутах.

Адаптация к различным условиям: модель AR специально адаптирована для эксплуатации в жарком и влажном климате.

Интерьер самолета

Салон пассажирского самолёта Embraer 190AR отличается современным дизайном и высоким уровнем комфорта. Пассажиры могут наслаждаться просторными сидениями, большим багажным отделением и панорамными окнами.

Использование в авиакомпаниях

Embraer 190AR пользуется большой популярностью у авиакомпаний по всему миру. Он используется на различных маршрутах, в том числе на региональных и среднемагистральных. Многие авиакомпании выбирают этот самолёт благодаря его надёжности, экономичности и комфорту.

Безопасность

Безопасность является одним из приоритетов при проектировании и производстве самолётов Embraer. 190AR оснащён современными системами безопасности, которые обеспечивают максимальную защиту пассажиров и экипажа.

Технические характеристики (примерные):

Длина: 28,9 метра,

Размах крыла: 28,7 метра,

Высота: 7,8 метра,

Максимальная взлётная масса: 50,7 тонны,

Дальность полёта: до 4444 километров,

Крейсерская скорость: 828 км/ч.

Основные конкуренты Embraer 190AR

Bombardier CRJ Series: канадский конкурент, известный своей надёжностью и экономичностью. Модели CRJ обладают схожей вместимостью с Embraer 190AR, но отличаются некоторыми конструктивными особенностями.

Sukhoi Superjet 100: российский самолёт, предлагающий высокую степень комфорта и современное бортовое оборудование. Он обладает хорошей дальностью полёта и привлекательным дизайном.

Mitsubishi Regional Jet: японский самолёт, который позиционируется как один из самых тихих и экономичных в своём классе. MRJ обладает современными технологиями и высоким уровнем комфорта.

Вывод

Ну а лётчики потерпевшего крушение самолёта — настоящие герои. Посадить неуправляемую машину с такими последствиями — это мастерство.

Уточнения

«Эмбраэр» (Embraer S.A., Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.) — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Также производит военные, административные и сельскохозяйственные самолёты.



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