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Дмитрий Плотников

Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации

4:14
Экономика » Производство » Авиация

В начале 1960-х годов среднемагистральные и дальнемагистральные полёты в СССР выполняли Ил-18, Ан-10 и Ту-104.

Туполев Ту-154 91A884, Геленджик RP28092
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-154 91A884, Геленджик RP28092

Один вместо трёх

Три разных самолёта похожего класса затрудняли работу отечественного гражданского воздушного флота из-за эксплуатации различных по конструкции лайнеров. По этой причине в стране подняли вопрос о замене трёх машин на одну, которую легче эксплуатировать по одной технической схеме.

Правительство выдвинуло условия: самолёт должен взять все лучшие качества от предшественников. Так и получился самолёт Ту-154, который мог перевозить пассажиров до 4000 км. Осенью 1965 года на Ту-154 были утверждены лётно-технические требования.

Для самолёта выбрали оригинальную трёхмоторную схему — два движка были размещены на пилонах около хвоста, а третий внутри хвостовой части фюзеляжа.

Две первых машины были изготовлены в 1968 году. Разумеется, тут же начались испытания. Кстати, уже в 1969 году СССР привёз Ту-154 на знаменитый салон Ле Бурже во Францию. А весной 1971 года на линиях "Аэрофлота" были начаты эксплуатационные испытания предсерийных самолётов. Первый свой пассажирский рейс красавец выполнил 9 февраля 1972 года из Москвы в Минеральные Воды.

О чём речь

Ту-154 был одним из самых массовых и узнаваемых самолетов советской гражданской авиации. Этот трёхмоторный среднемагистральный лайнер, разработанный в ОКБ Туполева, долгое время служил основным транспортным средством для внутренних и международных авиалиний СССР.

Благодаря надёжности и универсальности, Ту-154 быстро завоевал популярность и стал основным рабочим инструментом авиакомпании "Аэрофлот".

Характеристики и преимущества

  • Высокая вместимость: Ту-154 мог перевозить от 152 до 180 пассажиров, в зависимости от модификации.
  • Дальность полета: мог преодолевать расстояния до 5000 км, что позволяло ему выполнять рейсы на значительные расстояния.
  • Надежность: зарекомендовал себя как очень надёжный, способный эксплуатироваться в самых различных климатических условиях.
  • Комфорт: салон был оборудован мягкими креслами и обеспечивал пассажирам высокий уровень комфорта по меркам того времени.

Модификации Ту-154

За время производства было создано несколько модификаций Ту-154, которые отличались друг от друга двигателями, оборудованием и некоторыми другими характеристиками.

Наиболее распространенными были:

  1. Ту-154: базовая модель с тремя двигателями НК-8.
  2. Ту-154М: модернизированная версия с более мощными двигателями Д-30КУ и улучшенным оборудованием.
  3. Ту-154М: специализированные модификации для различных целей, такие как грузовые, санитарные и другие.

Популярность

Ту-154 выпускался большими сериями и был широко распространен по всему Советскому Союзу. Это самый массовый реактивный пассажирский самолёт отечественного авиастроения. Его производили до 2013 года и всего было сделано 1020 лайнеров.

Вывод

Ту — 154 экспортировался в 15 стран мира. Свой последний рейс с пассажирами красавец-лайнер выполнил в конце октября 2020 года по маршруту Мирный (Якутия) — Новосибирск. Знаменитый трёхдвигательный самолёт конструкторского бюро Туполева теперь является достойной легендой наших авиастроителей…

Уточнения

«Аэрофлот» — российская авиакомпания, существующая с 1991 года под названиями «Аэрофлот — советские авиалинии», с 1992 года — «Аэрофлот — российские международные авиалинии», с 2000 года — «Аэрофлот — российские авиалинии».

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Полет на Ту-154М Ra85628
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы аэрофлот
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