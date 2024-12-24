Самолёт Ту-154. Трёхмоторная легенда советской гражданской авиации

В начале 1960-х годов среднемагистральные и дальнемагистральные полёты в СССР выполняли Ил-18, Ан-10 и Ту-104.
Три разных самолёта похожего класса затрудняли работу отечественного гражданского воздушного флота из-за эксплуатации различных по конструкции лайнеров. По этой причине в стране подняли вопрос о замене трёх машин на одну, которую легче эксплуатировать по одной технической схеме.
Правительство выдвинуло условия: самолёт должен взять все лучшие качества от предшественников. Так и получился самолёт Ту-154, который мог перевозить пассажиров до 4000 км. Осенью 1965 года на Ту-154 были утверждены лётно-технические требования.
Для самолёта выбрали оригинальную трёхмоторную схему — два движка были размещены на пилонах около хвоста, а третий внутри хвостовой части фюзеляжа.
Две первых машины были изготовлены в 1968 году. Разумеется, тут же начались испытания. Кстати, уже в 1969 году СССР привёз Ту-154 на знаменитый салон Ле Бурже во Францию. А весной 1971 года на линиях "Аэрофлота" были начаты эксплуатационные испытания предсерийных самолётов. Первый свой пассажирский рейс красавец выполнил 9 февраля 1972 года из Москвы в Минеральные Воды.
Ту-154 был одним из самых массовых и узнаваемых самолетов советской гражданской авиации. Этот трёхмоторный среднемагистральный лайнер, разработанный в ОКБ Туполева, долгое время служил основным транспортным средством для внутренних и международных авиалиний СССР.
Благодаря надёжности и универсальности, Ту-154 быстро завоевал популярность и стал основным рабочим инструментом авиакомпании "Аэрофлот".
За время производства было создано несколько модификаций Ту-154, которые отличались друг от друга двигателями, оборудованием и некоторыми другими характеристиками.
Наиболее распространенными были:
Ту-154 выпускался большими сериями и был широко распространен по всему Советскому Союзу. Это самый массовый реактивный пассажирский самолёт отечественного авиастроения. Его производили до 2013 года и всего было сделано 1020 лайнеров.
Ту — 154 экспортировался в 15 стран мира. Свой последний рейс с пассажирами красавец-лайнер выполнил в конце октября 2020 года по маршруту Мирный (Якутия) — Новосибирск. Знаменитый трёхдвигательный самолёт конструкторского бюро Туполева теперь является достойной легендой наших авиастроителей…
«Аэрофлот» — российская авиакомпания, существующая с 1991 года под названиями «Аэрофлот — советские авиалинии», с 1992 года — «Аэрофлот — российские международные авиалинии», с 2000 года — «Аэрофлот — российские авиалинии».
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