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Любовь Степушова

Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован

5:45
Экономика » Финансы » Банки

ЦБ РФ не может обеспечить компромисс между борьбой с инфляцией и развитием экономики воюющей страны, поэтому он будет реформирован.

Эльвира Набиуллина
Фото: commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эльвира Набиуллина

ЦБ РФ круто изменил свою политику по ключевой ставке

Центральный банк России (ЦБ РФ), вопреки ожиданиями аналитиков, 20 декабря не поднял ключевую ставку, а сохранил её на уровне 21% годовых. Из выступления президента РФ Владимира Путина на прямой линии 19 декабря стало ясно, что действия ЦБ перестали поддерживать в Кремле. Путин назвал совет директоров ЦБ "комсомольской ячейкой" и выразил сомнение в существовании действенного плана по снижению инфляции.

"Нет, она (председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает. Потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение", — сказал Владимир Путин.

Причиной пересмотра ЦБ инструмента по "таргетированию инфляции" за счёт повышения ключевой ставки, вероятно, послужила острая критика его действий со всех сторон, начиная от физических лиц, бизнеса, заканчивая правительством и самим президентом.

Рост ключевой ставки выгоден только банкам

В правительстве подчёркивают, что каждый процент роста ключевой ставки увеличивает расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования на 200 млрд рублей. Для бизнеса это означает, что он должен тратить больше на обслуживание кредита, чем было запланировано. Расходы при этом перекладываются на потребителя, что в конечном итоге не ведёт к значительному снижению инфляции, ради чего и затевается повышение учётной ставки. Население также недовольно ростом обслуживания потребительских кредитов и ипотеки, которую многие взяли в период льгот.

Выигрывают от роста ключевой ставки только банки, которые привлекают на депозиты всё больше средств и "сдирают" с государства разницу между рыночной и субсидированной ставкой по кредитам. По данным ЦБ, в 2023 году физлица оформили в банках ипотечные кредиты на рекордные 7,8 трлн рублей (+62% к результату 2022 года). При этом объём кредитов с господдержкой составил 4,7 трлн рублей (60,8% общего объёма ипотечного жилищного кредитования) против 2,3 трлн рублей в 2022 году. Дополнительные издержки государства на обслуживание только этой льготы составит примерно 0,5 трлн рублей.

Правительство задействует свои рычаги борьбы с инфляцией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам заявил, что правительство делает ставку на "балансировку спроса и предложения в каждой отрасли, развитие экономики предложения, открытие новых промышленных проектов и повышение производительности труда". Например, уже вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла до 15 июня 2025 года. Принято решение распространить эту меру на поставки мяса крупного рогатого скота, а до июля — картофеля, моркови и яблок. Также снизятся ставки на перевалку в морских портах с отменой экспортных пошлин для коксующегося угля.

То есть будет проведён аудит ценообразования в базовых отраслях экономики и приняты меры к недопущению повышения цен.

"Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, необходимо жёстко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба. А в особых случаях и Генпрокуратура", — заявил Мишустин.

ЦБ РФ, вероятно, будет реформирован

Но это полумеры. Специалисты указывают, что ключевая ставка в 21% для развития экономики — это всё равно очень много. Более или менее адекватный уровень, при котором экономика может развиваться, составляет 16%. Предприятия реального сектора должны зарабатывать, а это возможно только при ещё более низких ставках — в 7-8%. В ином случае есть угроза, что будет увеличиваться разрыв между спросом и предложением, что является главным проинфляционным фактором. Главный вопрос в том, приведёт ли вмешательство президента и правительства к смене курса ЦБ.

Тогда, вероятно, туда должно придти новое руководство, не приверженное критериям монетарной политики. Будет введено прямое финансирование приоритетных отраслей экономической деятельности — не через банки, а через Федеральное казначейство. Также будет введено дополнительное налогообложение высокой прибыли банков, которая складывается из-за возможности получать больше дохода на дорогих кредитах, и эти суммы будут потрачены на компенсации заёмщикам. Не исключено, что будут предприняты меры и по криптовалютам, они будут признаны средством расчётов внутри страны. Есть даже кардинальные предложения о национализации ЦБ РФ, что логично в условиях военного времени.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции  — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Ключевая ставка Банка России  — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.  Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России восемь раз в год. 

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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