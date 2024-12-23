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Олег Артюков

Россия и Иран достигли стратегических решений по коридору Север-Юг

2:54
Экономика

В рамках реализации проекта по строительству железной дороги Решт — Астара, которая станет частью транспортного коридора "Север — Юг", Россия и Иран достигли стратегических договорённостей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Рельсы
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рельсы

"Мы также пытаемся решить возникающие вопросы, чтобы ускорить процесс реализации проекта Решт-Астара. Я считаю, что мы сейчас приняли стратегические решения. Очень надеемся, что в ближайшее время начнем двигаться по их реализации", — сказал он.

По словам Савельева, российская делегация обсудила с иранской стороной четыре ключевых момента, по которым были достигнуты договорённости.

"В том числе иранская сторона взяла на себя обязательства по предоставлению графика выкупа земель, что для нас являлось самым чувствительным вопросом в наших переговорах. Я очень рад, что коллеги с пониманием (к этому) отнеслись", — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе было найдено "абсолютно выверенное решение", сообщает агентство "Прайм". Переговоры были непростыми, но Россия исходит из того, что Иран является стратегическим партнёром Москвы.

В свою очередь, вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что российская делегация в Тегеране также обсудила вопросы интеграционного сближения Ирана с ЕАЭС.

Он отметил, что российская сторона была проинформирована о ратификации парламентом Ирана соглашения о зоне свободной торговли. А также о том, что решение будет направлено на рассмотрение в Совет стражей конституции Ирана, что займёт некоторое время.

Кроме того, по словам Оверчука, стороны обсудили предоставление Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС и ряд двусторонних вопросов.

В ходе визита в Тегеран делегация РФ, возглавляемая Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком, провела переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.

МТК "Север — Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяжённостью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы о завершении строительства последнего недостающего участка железной дороги западного маршрута "Север — Юг" — Решт — Астара в Иране. Стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы иран
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