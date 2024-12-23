Индия нарастила закупки нефти на Ближнем Востоке и сократила в России. Что это значит

В ноябре импорт нефти из России в Индию сократился до 1,52 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за последние три квартала. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтяная вышка

В то же время импорт нефти из государств Ближнего Востока достиг рекордного уровня за последние девять месяцев — 2,28 млн баррелей в сутки, что на 10,8 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Доля России в общем объёме импорта снизилась до 32 процентов, а доля ближневосточных стран выросла до 48 процентов.

Одной из причин снижения импорта из России, по мнению источников Reuters, является ремонт на нефтеперерабатывающих заводах Индии. Предприятия сократили объёмы переработки, но всё ещё принимают продукцию от ближневосточных поставщиков по долгосрочным контрактам.

Одновременно с этим увеличился спрос на внутреннем рынке РФ, поскольку некоторые российские НПЗ завершили затянувшиеся ремонтные работы, что привело к сокращению объёмов отгрузки в ключевые западные порты.

В ноябре Индия экспортировала около 4,7 млн баррелей нефти в сутки, что на 2,5 процента больше, чем в октябре. Россия сохранила статус крупнейшего поставщика, а Ирак и Саудовская Аравия заняли второе и третье места соответственно.

В начале декабря агентство Reuters сообщило, что Reliance заключила с "Роснефтью" сделку на 500 тысяч баррелей в день на срок десять лет.

Стоит также отметить, что индийские НПЗ существенно нарастили продажи своей продукции в Европе. Так, за три года нефтеперерабатывающие предприятия Индии увеличили поставки топлива в Нидерланды, где находится главный европейский хаб нефти и нефтепродуктов, в четыре раза, заместив треть объёмов дизельного топлива, которое раньше поставляла Россия.

В Великобритании таможенные службы зафиксировали шестикратный рост поставок авиационного керосина из Индии. В 2023 году индийские экспортные доходы в Европе составили почти 15 миллиардов долларов, а в этом году они удвоятся.

Напомним, что 15-й пакет санкций ЕС включает ограничения на долю судов, которые были замечены в перевозке российской нефти по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель.

Однако если судно не заходит в порты Европы или США по пути из России в Индию, санкции не влияют ни на капитана, ни на владельца судна, поскольку страховка у таких танкеров российская.