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Александр Приходько

От стажировок до профессорской кафедры: путь Дарии Жестовской к международному успеху в юриспруденции

8:29
Экономика

Юрист с международным опытом и член редколлегий ведущих юридических изданий, рассказала о ключевых шагах для построения международной карьеры и зачем это нужно российскому обществу.

Российский юрист с международной карьерой Дария Жестовская
Фото: Фото из личного архива Дарии Жестовской
Российский юрист с международной карьерой Дария Жестовская

В последние годы наблюдается значительный рост числа специалистов, стремящихся к международной карьере. Согласно данным Всемирного экономического форума, к 2027 году около 23% рабочих мест могут быть трансформированы, что подчеркивает важность адаптации к глобальным изменениям на рынке труда. История Дарии Жестовской, прошедшей путь от студента российского вуза до признанного на мировом уровне эксперта, служит вдохновляющим примером для молодых профессионалов, стремящихся к успеху в глобальном масштабе. Дария Жестовская — российский юрист с международной карьерой, член редколлегий ведущих юридических изданий и преподаватель, чьи достижения включают победы на престижных конференциях и работу в крупнейших юридических фирмах. Спросили эксперта, какие этапы являются определяющими для успеха и какие профессиональные инсайты помогут выстроить международную карьеру и адаптироваться к требованиям глобального рынка.

— Дария, вы окончили юридический факультет СПбГУ и были признаны лучшим выпускником. Что подтолкнуло вас выбрать профессию юриста?

— Для меня выбор профессии юриста был во многом связан с желанием понимать, как устроены правовые системы и как они влияют на общество. Уже в университете я видела, что право не просто регулирует отношения между людьми — оно может изменять жизнь общества, решать конфликты и создавать справедливые условия для всех. Меня всегда привлекала идея не только изучать законы, но и вносить в них изменения, делая их более понятными и эффективными.

— На ранних этапах вашей карьеры вы участвовали и получали награды экспертов в крупных конференциях, объединяющих практикующих и будущих юристов России и других стран мира — ISLaCo и Международный молодежный юридический форум. Какие возможности для роста дает молодым юристам участие в подобных конференциях?

— Прежде всего, это позволяет заявить о себе в профессиональном сообществе и наладить контакты с коллегами и экспертами со всего мира. На таких форумах собираются ведущие специалисты, которые делятся своими знаниями и опытом, и это уникальный шанс поучиться у лучших. Еще это показывает, что ты способен решать сложные задачи и предлагать идеи, которые находят отклик у широкой аудитории. Это значительно повышает доверие к твоим исследованиям и профессиональным качествам. Также такие достижения привлекают внимание к твоей работе со стороны крупных международных организаций и юридических фирм, открывая двери к стажировкам, программам обмена и работе за рубежом.

— Вашим следующим шагом стала как раз стажировка в крупнейшем юридическом институте частного сравнительного и международного права Макса Планка в Гамбурге, где в отборе участвуют только исследователи с высокими академическими достижениями и перспективными идеями. Как вы считаете, почему важно изучать международную юридическую практику и поддерживать профессиональные связи в разных странах?

— Мы живём в эпоху глобализации, где многие вызовы — от цифровой экономики до защиты прав человека — становятся общими для разных стран, и решения, найденные в одной правовой системе, могут оказаться полезными и для других. Постоянное общение с коллегами из-за рубежа даёт возможность обсуждать актуальные темы и перенимать успешный опыт, что, в свою очередь, делает нашу национальную правовую систему более гибкой и способной отвечать на современные вызовы. Например, на различных конференциях и научных мероприятиях Института Макса Планка я наладила контакты со специалистами по праву из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Франции и продолжаю поддерживать эти связи по сей день. Благодаря международному сотрудничеству мы можем развивать право, делая его более качественным и доступным для общества.

— После участия в исследованиях в Институте Макса Планка вас пригласили работать в престижную юридическую фирму LPJ — Tax Law Transformation в Гамбурге, чтобы заниматься проектами в области корпоративного права и права товариществ, а затем в фирму "Lozano Smith". Что могут сделать молодые юристы-исследователи, чтобы их заметили коммерческие компании и предложили сотрудничество?

— Компании ценят, когда исследования связаны с их реальными потребностями. Например, создание аналитических материалов, которые не просто описывают проблему, но и предлагают возможные правовые механизмы её решения, сразу выделяет специалиста. Также полезно активно участвовать в профессиональных мероприятиях и представлять свои идеи в среде, где бизнес ищет решения, а не только академические результаты. Юристы, которые показывают, как их исследовательский опыт может применяться в корпоративной практике, получают конкурентное преимущество и повышают свои шансы на привлечение внимания коммерческих компаний.

— Вы публиковали статьи, посвященные сравнительно-правовому анализу, например, о реформе законодательства о гражданских товариществах в Германии и договорном праве нового Гражданского кодекса Китая. Как работа с такими разными юрисдикциями повлияла на вашу международную карьеру и подход к изучению права?

— Такой подход помогает развивать способность видеть правовые системы в их взаимосвязи, понимать их принципы и адаптировать подходы к решению задач в международной среде. Это важно для юриста, работающего на глобальном уровне, поскольку позволяет создавать универсальные стратегии, которые учитывают разнообразие правовых традиций и интересов сторон. Навык анализа различных правовых систем формирует гибкость мышления и умение находить решения, которые будут эффективными в разных культурных и экономических контекстах.

— Вы преподаете как в России, так и за рубежом, делясь своим международным опытом со студентами. Что для вас значит преподавание, и какие цели вы ставите перед собой в этой роли?

— Международный опыт позволяет мне показать студентам, что правовая практика в разных странах может сильно различаться, но основополагающие принципы и стремление к справедливости остаются универсальными. Я стараюсь поддерживать у студентов интерес к исследовательской работе. На практике это помогает им не только усваивать теоретические знания, но и применять их для решения актуальных проблем. Я верю, что преподавание — это не просто передача информации, а подготовка специалистов, которые будут вносить вклад в развитие права и позитивные изменения в обществе.

— Вы прошли насыщенный профессиональный путь и построили международную юридическую карьеру. Какой совет можете дать тем, кто хочет добиться успеха на международной арене?

— Как бы банально не звучало — никогда не прекращать учиться. Право постоянно меняется, и для того, чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно регулярно обновлять знания, особенно если вы планируете работать в международной среде. Полезно изучать язык страны, в которой планируете строить карьеру, а также международное право и практику других юрисдикций. И наконец, ценно поддерживать профессиональные связи. Участие в международных конференциях, семинарах, программах обмена и стажировках не только обогащает знания, но и помогает завести полезные контакты. Такие связи открывают двери к новым возможностям и проектам. Поэтому, чем бы вы ни занимались, старайтесь подходить к этому с интересом и инициативой. Международная карьера требует усилий, но она даёт огромное количество возможностей для профессионального и личного роста.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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