Россия стремится к мировому лидерству в строительстве АЭС

В настоящее время Россия активно развивает атомную энергетику за пределами своих границ, стремясь удовлетворить растущий спрос на энергию, вызванный развитием искусственного интеллекта и ростом новых рынков. Об этом говорится в материале, опубликованном в британском издании Fnancial Times.

Фото: visualrian.ru by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ленинградская атомная станция (ЛАЭС). Главный пульт управления Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) в городе Сосновый Бор. Россия , Ленинградская область

"Москва наращивает усилия по укреплению своего глобального влияния, расширяя свой ядерный флот. Строительство атомных электростанций ведётся в таких странах, как Бангладеш, Египет, Индия, Иран, Китай и Турция", — отмечает его автор.

Несмотря на то, что нефтегазовый сектор России столкнулся с жёсткими санкциями, страна смогла усилить свою роль в качестве крупного поставщика ядерной энергии.

По словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, страна стремится укрепить свои позиции в качестве одного из крупнейших строителей новых атомных станций в мире.

"Мы ожидаем высокого спроса на атомную энергию со стороны развивающихся стран, которые стремятся к более чистым источникам энергии, а также со стороны технологических компаний, использующих искусственный интеллект в центрах обработки данных", — отметил Титов.

По прогнозам Международного агентства по атомной энергии, к 2050 году мировая мощность атомной генерации увеличится на 155 процентов и достигнет 950 гигаватт.

"Мы строим более десяти различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить её без использования ядерной энергии. Мы знаем, что она безопасна", — подчеркнул Титов в беседе с изданием.

Согласно статье, опубликованной в прошлом году в журнале Nature Energy Норвежским институтом международных отношений, растущий зарубежный ядерный портфель России, включающий строительство реакторов, поставку топлива и другие услуги, охватывает 54 страны.

Ранее в Словакии и Венгрии заявили о своем категорическом несогласии с введением санкций Евросоюза против российской атомной отрасли. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что такие меры подорвут работу атомных станций страны, построенных при поддержке России. Венгрия также выступила против, заявив, что санкции могут усугубить инфляцию.

А в министерстве экономики Франции отметили, что многие атомные станции страны зависят от поставок российского ядерного топлива.