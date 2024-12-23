Катар назвал условие блокировки экспорта СПГ в Европу

Катар может заблокировать поставки СПГ в Европу

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Катар прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) и нефтехимической продукции в Европу, если Европейский союз введёт штрафные санкции за выбросы углекислого газа и нарушение прав человека. Об этом заявил глава министерства энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

По его словам, это не пустые угрозы. Введение санкций за выбросы углекислого газа и нарушение прав человека может повлиять на поставки удобрений и нефтехимической продукции из Катара в Европу.

Меры, которые могут привести к пятипроцентным штрафам для катарской компании, должны вступить в силу в 2027 году. Они направлены на достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году.

Катар занимает второе место в мире по объёмам экспорта сжиженного природного газа, уступая только США. Эта страна является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу. Без катарского газа и поставок из России, от которых Брюссель хочет полностью отказаться к 2027 году, ЕС столкнётся с дефицитом природного газа.

Ранее стало известно, что администрация президента США настаивает на том, чтобы правила Агентства по охране окружающей среды Соединённых Штатов были признаны эквивалентными правилам Европейского союза.

Евросоюз принял закон, который устанавливает ограничения на выбросы метана при импорте нефти и газа в Европу с 2030 года. Это вынуждает поставщиков сокращать выбросы метана в процессе производства продукции.

Американская сторона утверждает, что гармонизация стандартов США и ЕС по метану будет способствовать развитию торговли СПГ между Соединёнными Штатами и Европой.

Ранее стало известно, что страны Европейского сообщества в октябре заплатили за СПГ из России €701,5 млн, что на 28 процентов больше, чем в сентябре 2024 года, и на 26 процентов больше, чем в октябре 2023 года.

Этот показатель стал максимальным с ноября 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено 719 миллионов евро. Главными импортерами стали Франция (366 млн евро — максимум с декабря 2022 года), Испания (141,5 млн еро) и Нидерланды (93,6 млн евро).