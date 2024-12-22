Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР

Этот самолёт считается один из самых удачных проектов в области советского пассажирского авиастроения.
Имя ему Ту-134. Это ближнемагистральный пассажирский лайнер, созданный в начале 1960-х годов в конструкторском бюро Туполева. Производили Ту-134 с 1965-й по 1984 годы. Выпуском занимался Харьковский завод.
Первый полёт самолёт совершил летом 1963 года. Получается, что более полувека назад! Кстати, это один из самых массовых пассажирских самолётов СССР (852 экземпляра). Кроме Советского Союза его эксплуатировали в большинстве стран социалистического лагеря — ГДР, Венгрии, Вьетнаме, Болгарии, Югославии, Чехословакии и пр. Также Ту-134 — первый советский самолёт, прошедший официальную международную сертификацию.
В 1970-м году на его базе сделали удлинённый вариант — Ту-134А. Число пассажирских мест стало 76. А ещё через 10 лет стал выпускаться Ту-134Б. Здесь количество пассажиров подросло до максимальных 96.
Конечно, самая большая отличительная особенность лайнера — необычное расположение двигателей по бокам хвостовой части фюзеляжа. Это было технологически оправдано. Во-первых, так конструкторы повышали аэродинамическое качество крыла и улучшали характеристику боковой устойчивости. Повышалась и безопасность, поскольку двигатели в хвостовой части были удалены от пассажирского салона и топливных баков. Словом, преимуществ было много.
Существовало несколько модификаций Ту-134, которые отличались друг от друга вместимостью, дальностью полёта и другими характеристиками. Самыми распространенными были:
Салон Ту-134 был достаточно комфортабельным по меркам своего времени. Пассажиры располагались в мягких креслах, а в салоне имелись багажные полки и индивидуальные вентиляционные системы.
Ту-134 был одним из самых популярных среднемагистральных пассажирских самолётов в Советском Союзе. Его характеристики, сочетающие в себе скорость, дальность полёта и комфортабельность, сделали его незаменимым для многих авиакомпаний.
Безусловно, Ту-134 — это яркая страница в истории советской авиации. Этот самолет навсегда останется в памяти людей, которые летали на нем. За годы эксплуатации ту 134 показал надёжность и экономичность. Это была почти безотказная машина…
Ту́полев — российская компания по производству авиационной техники, основанная как конструкторское бюро 22 октября 1922 года авиаконструктором Андреем Туполевым в СССР. Является дочерней компанией Объединённой авиастроительной корпорации.
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