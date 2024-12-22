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Дмитрий Плотников

Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР

Экономика » Производство » Авиация

Этот самолёт считается один из самых удачных проектов в области советского пассажирского авиастроения.

Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-134 60540, Москва - ВнуковоRP38911

Имя ему Ту-134. Это ближнемагистральный пассажирский лайнер, созданный в начале 1960-х годов в конструкторском бюро Туполева. Производили Ту-134 с 1965-й по 1984 годы. Выпуском занимался Харьковский завод.

О чём речь

Первый полёт самолёт совершил летом 1963 года. Получается, что более полувека назад! Кстати, это один из самых массовых пассажирских самолётов СССР (852 экземпляра). Кроме Советского Союза его эксплуатировали в большинстве стран социалистического лагеря — ГДР, Венгрии, Вьетнаме, Болгарии, Югославии, Чехословакии и пр. Также Ту-134 — первый советский самолёт, прошедший официальную международную сертификацию.

В 1970-м году на его базе сделали удлинённый вариант — Ту-134А. Число пассажирских мест стало 76. А ещё через 10 лет стал выпускаться Ту-134Б. Здесь количество пассажиров подросло до максимальных 96.

Конечно, самая большая отличительная особенность лайнера — необычное расположение двигателей по бокам хвостовой части фюзеляжа. Это было технологически оправдано. Во-первых, так конструкторы повышали аэродинамическое качество крыла и улучшали характеристику боковой устойчивости. Повышалась и безопасность, поскольку двигатели в хвостовой части были удалены от пассажирского салона и топливных баков. Словом, преимуществ было много.

Основные характеристики Ту-134

  • Тип: среднемагистральный пассажирский самолёт
  • Экипаж: 3-4 человека
  • Вместимость: 64-96 пассажиров (в зависимости от модификации)
  • Длина: 37,1 метра
  • Размах крыла: 29 метров
  • Высота: 9,02 метра
  • Максимальная скорость: 850-900 км/ч
  • Крейсерская скорость: 750-850 км/ч
  • Практический потолок: 11 800 метров
  • Дальность полёта: 1740-3600 км (в зависимости от модификации и загрузки)
  • Двигатели: два турбореактивных двигателя Д-30.

Модификации

Существовало несколько модификаций Ту-134, которые отличались друг от друга вместимостью, дальностью полёта и другими характеристиками. Самыми распространенными были:

  1. Ту-134А: базовая модификация с вместимостью 76 пассажиров.
  2. Ту-134А-3: модификация с увеличенной дальностью полёта.
  3. Ту-134Б: модификация с увеличенной вместимостью до 96 пассажиров.

Салон

Салон Ту-134 был достаточно комфортабельным по меркам своего времени. Пассажиры располагались в мягких креслах, а в салоне имелись багажные полки и индивидуальные вентиляционные системы.

Почему Ту-134 был так популярен?

  • Высокая скорость: был одним из самых быстрых пассажирских самолётов своего класса.
  • Комфортабельность: салон обеспечивал пассажирам высокий уровень комфорта.
  • Надёжность: зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый самолёт.
  • Универсальность: мог эксплуатироваться на различных аэродромах и в различных климатических условиях.

Вывод

Ту-134 был одним из самых популярных среднемагистральных пассажирских самолётов в Советском Союзе. Его характеристики, сочетающие в себе скорость, дальность полёта и комфортабельность, сделали его незаменимым для многих авиакомпаний.

Безусловно, Ту-134 — это яркая страница в истории советской авиации. Этот самолет навсегда останется в памяти людей, которые летали на нем. За годы эксплуатации ту 134 показал надёжность и экономичность. Это была почти безотказная машина…

Уточнения

Ту́полев — российская компания по производству авиационной техники, основанная как конструкторское бюро 22 октября 1922 года авиаконструктором Андреем Туполевым в СССР. Является дочерней компанией Объединённой авиастроительной корпорации.

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Легенда советской авиации. История создания Ту-134
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср харьков
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