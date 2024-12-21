Автобус ЛиАЗ-677. Легендарный Сарай, Луноход и Бутылковоз из советского детства

4:54 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Автопром

История этого поистине народного автобуса началась с того, что он устарел ещё будучи прототипом.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Автобус ЛиАЗ-677

Концепт в подмосковном Ликино представили в 1962 году, но тогда, именно в этот год автобус был настоящим прорывом. Огромный, размером с маленький спортзал (на 110 человек) салон, два "аккордеона" дверей, 7-литровый движок на 180 лошадей, уникальная для автобусов автоматическая коробка, гидроусилитель руля, крепкий задний мост и мягкая пневмоподвеска.

Имея такой список ништяков, ЛиАЗ-677 выдавал аж 70 км/час! Для советского города это было очень достойно. Правда, остаётся загадкой, зачем спидометр автобуса был размечен до 120 км/час.

Что в имени тебе моём

Знаменитый ЛиАЗ был целой кладезью для народных прозвищ. У нас на Нижней Волге его называли "сарай" (может за форму и вместимость?), другие его называли "луноход" за ту самую мягкую подвеску, а кто-то называл "бутылковоз" (за характерное звяканье трансмиссии, но об этом позже). Но точно одно — ЛиАЗ-677 был любим советскими пассажирами, и катал людей этот трудяга почти полвека. А это, согласитесь, срок!

Шли года, и только в 1968 году автобус прошёл-таки все согласования. Начался мелкосерийный выпуск, который длился два года, а уже в 1970 году "сараи" стали сходить с главного конвейера завода. Ясное дело, что за 8 лет он уже не выглядел прорывным. Высокопольный вариант уже тогда был устаревшим, а бензомотор от "Урала" жрал по 60 литров на сотняшку!

Но в СССР ЛиАЗ-677 сравнить было особо не с чем, а значит, медаль на ВДНХ была расценена как победа. Завод стал наращивать объёмы, а когда последний "луноход" сошёл с конвейера (1994 год) его тираж насчитывал 200 000 "бутылковозов".

Подробности

ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) — один из крупнейших производителей автобусов в России. Завод был основан в 1933 году и расположен в городе Ликино-Дулёво Московской области. ЛиАЗ специализируется на выпуске городских, междугородних и туристических автобусов.

История ЛиАЗа

Завод был создан в 1933 году как ремонтное предприятие для трамваев и автобусов. В 1945 году завод начал производство полуприцепов и кузовов для автобусов. В 1959 году завод освоил выпуск первого автобуса собственной конструкции — ЛиАЗ-158, созданного на базе ЗиС-155.

Выпуск ЛиАЗ-677 (1967–1994 годы)

В 1967 году началось производство легендарного ЛиАЗ-677 — одного из самых массовых автобусов СССР. Этот городской автобус использовался во всех советских городах, и стал символом советского общественного транспорта. Несмотря на простоту и шумную работу двигателя, он был надёжным и простым в обслуживании.

Кстати, о звуке "бутылок". Когда после остановки автобус начинал движение, то из-под днища доносились звуки, похожие на звяканье бутылок. Всё дело в том, что конструкция трансмиссии автобуса предусматривала два карданных вала. И когда в этих корданах крестовины начинали люфтить, то при старте с места, они, начиная крутиться, дребезжали, а полые трубы карданного вала усиливали этот звук. Как только "луноход" начинал движение, нагрузка на крестовины увеличивалась, и на ходу звука уже не было.

Современность

Сегодня ЛиАЗ стал одним из лидеров на российском рынке автобусов, выпуская современные модели, отвечающие международным стандартам. Предприятие сосредоточилось на выпуске низкопольных автобусов для города, газомоторных моделей и автобусов с гибридными и электрическими установками.

ЛиАЗ продолжает развиваться, внедряя новые технологии и соответствуя мировым стандартам качества. Но народный автобус ЛиАЗ-677 остаётся яркой страницей, и люди среднего и старшего возраста его помнят просторным, светлым и тёплым труженником пассажирских перевозок...

Уточнения

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) — советское и российское предприятие, производитель автобусов среднего, большого и особо большого класса, расположенный в Ликино-Дулёве Московской области. В период с 2005 по 2012 год завод выпускал также и троллейбусы. Ведущий производитель автобусов большого и особо большого классов с долей на рынке 60 %. Первый автобусный завод на территории РФ, разработавший и начавший выпуск низкопольных автобусов и газовых автобусов. Первый в РФ разработал гибридный автобус и электробус, начал выпуск автобусов экологических стандартов Евро-5 и Евро-6. Разработки завода удостаивались премии «Лучший коммерческий автомобиль года».



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