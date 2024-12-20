США усилили давление на Европу из-за правил по СПГ

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители американской администрации активизировали усилия, направленные на то, чтобы убедить коллег из Евросоюза принять меры по снижению выбросов метана при производстве сжиженного природного газа (СПГ).

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Администрация президента США настаивает на том, чтобы правила Агентства по охране окружающей среды Соединённых Штатов были признаны эквивалентными правилам Европейского союза.

Ранее Евросоюз принял закон, который устанавливает ограничения на выбросы метана при импорте нефти и газа в Европу с 2030 года. Это вынуждает поставщиков сокращать выбросы метана в процессе производства продукции.

Американская сторона утверждает, что гармонизация стандартов США и ЕС по метану будет способствовать развитию торговли СПГ между Соединёнными Штатами и Европой.

Издание "Нефть и капитал" отмечает, что США являются крупнейшим производителем нефти и газа в мире. Экспорт американского СПГ в Европу значительно вырос после введения антироссийских санкций.

Естественно, США не хотят терять европейский рынок из-за экологических норм, которые устанавливают европейские чиновники. Вероятно, американцы смогут убедить европейцев принять их инициативу, поскольку ЕС теперь сильно зависит от поставок углеводородов из США.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин, если Европа не компенсирует свой "огромный дефицит" в отношениях с США путём закупки нефти и газа. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит в отношениях с США за счёт масштабных закупок наших нефти и газа. В противном случае это приведёт к постоянным пошлинам!" — заявил Трамп.

Впрочем, в самом Евросоюзе рассматривают вариант с увеличением закупок энергоресурсов у американских компаний. В европейских столицах полагают, что это поможет избежать повышения пошлин на продукцию, поставляемую в США.

При этом европейцы уверяют, что готовят и ответные меры на случай повышения пошлин следующей администрацией. Хотя очевидно, что в Евросоюзе предпочли бы избежать подобного варианта.