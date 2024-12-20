Финляндия не нашла проблем со страховкой у танкеров с российской нефтью

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

С момента введения режима проверок в Финляндии не было выявлено проблем со страхованием танкеров, которые предположительно перевозят российскую нефть через Финский залив. Об этом сообщила представитель агентства транспорта и связи Taficom Санна Соннинен.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnold Paul, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Балтийское море

Ранее некоторые страны, расположенные на побережье Балтийского и Северного морей, договорились о проведении регулярных проверок страховых документов у нефтяных танкеров, которые предположительно входят в так называемый теневой флот России, при их прохождении через Ла-Манш, Датский пролив и Финский залив.

В ответ на вопрос агентства STT о проверке танкеров, Соннинен заявила, что все они были застрахованы.

Она рассказала, что информацию о страховании танкеров, которые предположительно перевозят российскую нефть через Финский залив, запрашивают через различные каналы связи, включая электронную почту и радиосвязь. При этом суда не останавливают для проверки.

Ранее Евросоюз ввёл очередные экономические и персональные санкции против России. В частности, Совет ЕС расширил список морских судов, которым запрещено заходить в европейские порты и получать услуги.

В ЕС утверждают, что эти морские суда входят в так называемый теневой флот и используются для перевозки российской нефти выше установленного странами Группы семи ценового потолка, а также для транспортировки военной техники и украинского зерна.

Всего под санкциями ЕС теперь находятся 79 морских судов.

С 5 декабря 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цен на нефть из России при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Это означает, что более дорогая нефть запрещена к транспортировке и страхованию. Аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.

В ответ на это президент России Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юридическим и частным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.

Сейчас в Группе семи заявляют, что обсуждают более жёсткие меры относительно так называемого потолка цен на российскую нефть. Но пока непонятно, что конкретно имеется в виду.